Шакіра підігріває чутки про роман із гонщиком Льюїсом Гамильтоном

У вихідні пару помітили разом в Іспанії.

46-річна колумбійська співачка Шакіра та 38-річний британський автогонщик Льюїс Гамільтон, яких вперше бачили, коли вони каталися на човні в Майамі минулого місяця, повечеряли в Барселоні. Про це пише PageSix.

Співачку та гонщика Формули-1 бачили в компанії, яка святкувала друге місце Гамільтона на Гран-прі Іспанії. Якоїсь миті семиразовий чемпіон світу обійняв Шакіру за талію, посміхаючись для групового знімку.

Шакіра була в синій сукні з глибоким вирізом, у той час як гонщик віддав перевагу повсякденному образу в білій футболці з малюнком, бежевих штанах і чорній кепці.

Раніше Гамільтон пожартував, що йому потрібно знайти дівчину-латиноамериканку. Знаходячись на сцені зі своїм товаришем по команді Mercedes Джорджем Расселом, Гамільтон сказав: "Мені потрібно знайти собі латиноамериканку".

Льюїс Гамільтон

"Приємно повернутися до Барселони!" — написала мати двох дітей під фото, на якому вона одягнена у барвисту блузку Versace, рожевий бюстгальтер, білу мініспідницю та кросівки на платформі.

Шакіра, яка нещодавно разом із синами Сашком і Міланом відлетіла з Барселони до Майамі, після розставання з футболістом-зрадником Жераром Піке продовжує насолоджуватися життям. Зовсім недавно вона мило спілкувалася з голлівудською суперзіркою Томом Крузом, а потім вирушила до мальовничого круїзу вздовж узбережжя з гонщиком "Формули-1" Льюїсом Гамільтоном. Їх помітили, коли співачка сіла на судно біля свого прибережного особняка вартістю 20 мільйонів доларів.

Раніше Фокус писав, що Шакіра прокоментувала свої стосунки із Томом Крузом.