Кріштіану Роналду привітав своїх близнюків з днем народження (фото)

Єві та Матео виповнилося шість років.

38-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду зворушливо привітав своїх шестирічних близнюків з днем народження. Святковим знімком зірковий спортсмен ділиться в Instagram з 588 млн підписників.

Напередодні Єва і Матео, які народилися від сурогатної матері, зустріли своє шестиріччя.

"Щиро вітаю, мої любі! 🎂🎉 Татусь дуже пишається вами ❤️❤️🙏🏽", — підписав святкове фото багатодітний батько.

Судячи з кадрів, опублікованих у мережі, дівчинці дістався торт з русалкою, а хлопчику — з футболістом.

Кріштіану Роналду привітав своїх дітей з днем народження

Шестирічні двійнята не єдині спадкоємці португальського футболіста, який наразі будує карʼєру в Саудівській Аравії. Він виховує також первістка Кріштіану-молодшого.

А від його нареченої Джорджини Родрігес підростає двоє доньок — Алана Мартіна та Белла Есмеральда. Остання народилася навесні 2022 року. Втім, під час пологів померла інша дитина, адже Джорджина повинна була народити двійнят.

Зіркова пара ще не поспішає узаконювати свої стосунки, а нещодавно повідомлялося про серйозні негаразди між ними.

Джорджина Родрігес з дітьми Фото: Getty

Нагадаємо, наречена Кріштіану Роналду показала доньку футболіста, що підросла.

Також Фокус писав про плани Джорджини Родрігес вийти заміж за Роналду.