Маколея Калкіна помітили на прогулянці з дружиною та двома дітьми (фото)

Пара насолоджувалась прогулянкою зі своїми маленькими дітьми.

42-річний американський актор Маколей Калкін та його наречена, 35-річна акторка та модель Бренда Сонг, які підтвердили свої заручини на початку цього року, були помічені на прогулянці з двома синами в Бербанку, штат Каліфорнія. Про це пише Daily Mail.

Зірка фільмів "Один дома" був у кремовій футболці з графічним принтом, червоній фланелевій сорочці на ґудзиках та сірих шортах. Він також доповнив образ чорними кедами Converse і чорною бейсболкою, а також сонцезахисними окулярами.

Бренда одягла білу футболку з принтом, заправлену в розкльошені джинси з високою талією. Акторка тримала на руках молодшого сина Картера. Поруч із ними був старший син, дворічний Дакота. Обидві їхні дитини носили однакові блакитні кепки.

Нагадаємо, зірка фільмів "Хороший син" та "Один вдома" познайомився з Брендою у 2017 році на зйомках фільму "Земля змін" у Таїланді. Вони довго приховували свої стосунки і навіть не публікували спільних фото. У квітні 2021 року у них народився син Дакота Сонг, названий на честь покійної сестри Калкіна. На Різдво у них з'явився другий малюк.

До Бренди Калкін був одружений з актрисою Рейчел Майнер, проте молодятам було лише по 17 років і цей шлюб закінчився розлученням.

Також Фокус писав, що Маколей Калкін був помічений на побаченні з коханою.