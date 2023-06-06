Анджеліна Джолі та Chloé разом створять колекцію вечірнього вбрання

Капсульна колекція буде присвячена сучасній жіночності.

Бренд Chloé анонсував створення колекції разом із брендом Анджеліни Джолі Atelier Jolie. Колекція буде присвячена сучасній жіночності, і відзначатиме "справжні зв'язки між жінками". Про це пише WWD.

Усі ескізи креативний директор Chloé Габріела Херст створювала разом з актрисою. І Джолі брала участь у розробці колекції, про що повідомили в Chloé, показавши фото актриси в ательє.

Анджеліна Джолі та Габріела Херст

У капсульній колекції будуть переважно вечірні вбрання, натхненні великим гардеробом самої Анджеліни Джолі.

Колекція буде відповідати зобов'язанням обох брендів щодо підвищення соціальної та екологічної стійкості.

Деякі речі з капсули будуть виконані локальними ремісниками, а також компаніями, які очолюють жінки. Крім того, багато образів буде створено з використанням вже готових матеріалів.

"З того моменту, як я почула про бачення Анджеліни для Atelier Jolie, я відразу повірила в неї. Це спосіб підняти інших за допомогою краси пошиття одягу та глибокої поваги до навколишнього середовища. Для мене велика честь, що Chloé стане першим співробітником Atelier Jolie, оскільки обидва бренди мають високі ідеали та стандарти. Ось чому я так сильно люблю і Анджеліну і Chloé", — йдеться в заяві Херст.

А сама Джолі сказала, що для неї велика честь працювати з Габріелою Херст.

Анджеліна Джолі та Габріела Херст

"Я сподіваюся, що всі жінки відчують себе зручно та красиво у цій капсульній колекції. Мої доходи від цієї співпраці будуть спрямовані на навчання кравців та ремісників в Atelier Jolie", – сказала Джолі.

Свій бренд вона запустила, щоби створювати якісні речі. Під маркою Atelier Jolie Джолі хоче випускати все: починаючи від ювелірних виробів до дорогого одягу. Сама вона зізналася, що носить одяг роками та нечасто купує щось нове.

Нагадаємо, раніше Джолі з'явилася на урочистому прийомі у Білому домі у вінтажному жакеті Chanel.

А для прем'єри фільму позичила сукні зі свого гардероба своїм донькам. Захара та Шайло з'явилися у вбраннях, які їх мати одягала кілька років тому. Їх просто підігнали по фігурі та трохи вкоротили.