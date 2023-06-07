Ірина Шейк продемонструвала стильну сукню на літо 2023 (фото)

Зірка подіумів підібрала до сукні комфортні кросівки.

37-річна супермодель Ірина Шейк, яка давно живе та працює у США, продемонструвала стильну сукню на літо 2023 року. Зірку подіумів сфотографували, коли вона ходила у справах на Манхеттені, Нью-Йорк. Про це пише Daily Mail.

Красуня одягла красиву білу сукню Roland Mouret (740 доларів) і химерні чорні кросівки Martine Rose x Shox Mule MR4 від Nike з акцентною червоною підошвою. Шейк доповнила свій образ сонцезахисними окулярами Balenciaga, чорною сумочкою із заклепками та відповідним шоппером Meisel 93.

"Поза службою я завжди недбала. Мені подобається почуватися комфортно протягом дня, чи то шкільні збори, робочі зустрічі чи батьківські справи, — сказала нещодавно Шейк CNN. — Я думаю, що ви можете носити спортивний костюм і при цьому залишатися шикарним і стильним".

Нагадаємо, Ірина Шейк позувала в яскравій вінтажній сукні-комбінації Versace з яскраво-зеленим мереживним оздобленням і сексуальним розрізом до стегон.

Також Фокус писав, що Ірина Шейк та Бредлі Купер були помічені на прогулянці з донькою.