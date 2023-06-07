Бейонсе та Блейк Лайвлі. Найдорожчі обручки знаменитостей

Іноді селебриті віддають перевагу сентиментальним почуттям над вартістю, але кільця деяких знаменитостей просто вражають розміром і ціною.

Найвідомішою обручкою у світі безперечно є кільце принцеси Діани, яке зараз носить Кейт Міддлтон. Сапфір в обрамленні діамантів назавжди став найбажанішим дизайном обручки. Ціну його визначити неможливо, тому що хоч воно й коштувало принцу Чарльзу в 1981 році 28 тисяч фунтів стерлінгів, але зараз воно надто відоме, щоб визначити його вартість. До слова, в наші дні (з урахуванням інфляції та іншого) це понад 110 тисяч фунтів.

Багато знаменитостей також віддають перевагу обручкам, які викликатимуть у них сентиментальні почуття. Таким є кільце Меган Фокс, яке їй подарував Machine Gun Kelly. Але деякі селебриті вважають за краще, щоб їх обручки вражали уяву і ціною і розміром діаманта. Так, ресурс Buzzfeed назвав 5 найдорожчих обручок селебріті і 5 найдешевших.

Бейонсе

Кільце поп діви Бейонсе точно посідає перше місце. Jay-Z зробив пропозицію легенді музики кільцем вагою близько 18 каратів, розробленим Лоррейн Шварц.

Величезний діамант Бейонсе

Кільце з величезним діамантом смарагдового ограновування коштувало не менше 5 мільйонів доларів.

Блейк Лайвлі

Заручне кільце з овальним каменем вагою 15 каратів також було розроблено Лоррейн Шварц.

Обручка Блейк Лайвлі (та інші її каблучки) Фото: Instagram blakelively

І Раяну Гослінгу воно коштувало 2,5 мільйона доларів.

Дженіфер Лопес

Обручка Дженніфер Лопес з каменем смарагдового огранювання за 1,8 мільйона доларів залишилася їй на згадку від її колишнього бойфренда Алекса Родрігеса. Він подарував їй його у 2019 році.

Зелений діамант Дженніфер Лопес Фото: Instagram tombachik

Але Бен Аффлек подарував їй обручку з унікальним зеленим діамантом огранювання кушон відтінку Fancy Intense Green вагою 8,5 карата в оточенні двох трапецієподібних прозорих діамантів. Оцінна вартість такого кільця щонайменше 5 мільйонів доларів.

Періс Гілтон

Світська левиця кілька разів була заручена, але у результаті вийшла заміж за свого бойфренда Картера Реума.

Перстень Періс Гілтон Фото: Instagram parishilton

Заручини були на березі океану, її знімали професійні фотографи, і кільце, створене Жаном Дуссе, відповідало моменту – 1 мільйон доларів.

Сіара

З 2016 року Сіара одружена з квотербеком команди "Сіетл Сіхокс" Расселом Вілсоном. І обручка Сіари з діамантом огранювання кушон і вагою 16 каратів коштувала закоханому спортсмену не менше 2,5 мільйона доларів.

Величезний діамант Сіари

А щодо найдешевших обручок, то тут першість тримає Памела Андерсон. Хоч вона і була одружена п'ять разів, але не всі чоловіки дарували їй обручки.

Памела Андерсон

Шлюб моделі з рокером Томмі Лі навіть став серіалом "Пем та Томмі". Екстравагантна пара побралася теж оригінально.

Татуювання-кільце Памели Андерсон

Кільце татуювання Пем з ім'ям нареченого коштувало від 50 до 300 доларів. Після розлучення вона змінила "Томмі" на слово "Матуся".

Голлі Беррі

Третій чоловік Голлі Беррі, якщо не брати до уваги її довгі стосунки з Габріелем Обрі, був з Олів'є Мартінесом.

Копію обручки Голлі Беррі і зараз можна купити Фото: Скриншот

І золоте кільце зі смарагдом було зроблено у фінікійському стилі. Коштувало воно 4400 доларів. Під час зйомок у Мексиці у 2015 році Беррі його втратила. А наступного року шлюб розпався.

Емма Стоун

Актриса Емма Стоун та режисер Дейв Маккері одружилися у 2020 році. І зірка "Ла-Ла Ленда" обрала обручку, яку можна носити щодня, а не ховати у сейфі.

Емма Стоун вибрала обручку з перлиною Фото: соцмережі

Воно прикрашене перлиною, розроблене японським ювелірним брендом Kataoka і коштує 4780 доларів.

Мішель Обама

Дружина колишнього президента США не знімаючи носить свою просту обручку з невеликим діамантом.

У Мішель Обами дві обручки

Його вартість – близько 10 тисяч доларів. Барак подарував їй його 1991 року — задовго до того, як він потрапив до Білого дому. Втім, після 2017 року вона стала з'являтися з більш модним кільцем з діамантом квадратного огранювання.

Прісцілла Чан

Нехай статки Марка Цукерберга складає близько 50 мільярдів доларів, але кільце його дружини Прісцила Чан – дуже скромне. Рубін і два діаманти коштували мільярдеру 25 тисяч доларів.

Прісцила Чан носить скромне кільце з рубіном

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про найдорожчі королівські весілля в історії. Хоч весілля принца Чарльза, князя Альбера і кронпринца Фредеріка і були дорогими, але весілля шейха Мохаммеда бін Заїда бін Султана Аль Нахаяна, наслідного принца Абу-Дабі перевершити їм не вдалося.