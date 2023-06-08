Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід повечеряли в одному ресторані (фото)

Про ймовірний роман між голівудським актором та моделлю стало відомо восени 2022 року.

Леонардо Ді Капріо був сфотографований біля шикарного лондонського ресторану, всього за кілька хвилин до того, як Джіджі Хадід увійшла до того ж закладу. Про це пише PageSix.

48-річний оскароносний актор для сімейної вечері зі своїм батьком Джорджем Ді Капріо та мачухою Пеггі Енн Фаррар обрав ресторан China Tang.

Леонардо Ді Капріо з батьком та мачухою

Незрозуміло, чи справді зірка "Титаніка" та його близькі провели час із американською моделлю, оскільки колишня пара вийшла із закладу окремо з різницею у кілька годин.

Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід

За інформацією таблоїду, 28-річна Джіджі Хадід та Ді Капріо зупинилися в Лондоні у п'ятизірковому готелі Chiltern Firehouse. Вони покинули розкішний готель із різницею у 30 хвилин, перш ніж попрямували до ресторану.

Хадід для виходу вибрала довге чорне пальто, яке поєднувала з чорним светром та чорними штанами. Вона доповнила образ темними овальними окулярами та чорними туфлями, а свої світлі локони зібрала у недбалий пучок.

Леонардо вибрав свій стандартний ансамбль: чорні джинси, білі кросівки, чорний бомбер, бейсболку та захисну маску.

Про ймовірний роман між зірками стало відомо восени 2022 року. Після цього їх кілька разів помічали на побаченнях, проте офіційно вони не підтверджували це.

"Джиджі та Лео все ще тусуються і розмовляють, коли їм це виходить", — розповідало джерело. "Вони обоє насолоджуються компанією один одного і весело проводять час разом, коли це дозволяє їхній напружений графік".

Нагадаємо, Джіджі Хадід дала кумедну раду з приводу побачень на тлі чуток про стосунки з Леонардо Ді Капріо.

Також Фокус писав, що Леонардо Ді Капріо та Джіджі Хадід відвідали вечірку Met Gala 2023.