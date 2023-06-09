Колишній чоловік Ані Лорак показав, як виросла їхня донька (фото)
Бізнесмен привітав спадкоємицю з днем народження.
Колишній чоловік Ані Лорак привітав їхню доньку з 12-річчям та показав, як дівчинка виросла. Фото зі спадкоємицею турецько-український бізнесмен Мурат Налчаджіоглу опублікував в Instagram.
"З днем народження, моя любове", — підписав знімок з 12-річною Софією підприємець.
Зокрема 45-річний Мурат Налчаджіоглу опублікував фото своєї доньки, на якому вона помітно подорослішала. Як відомо, дівчинки не було на весіллі батька кількома днями раніше, попри те, що вона добре знайома з його обраницею — візажисткою з Києва Лілією.
Тим часом кохана бізнесмена також привітала його доньку від попереднього шлюбу, назвавши її "маленькою принцесою."
Мурат Налчаджіоглу та Ані Лорак одружилися у 2009 році. Через два роки від їхнього союзу народилася донька Софія. У 2019 пара розірвала шлюб. А дівчинка багато часу проводить з батьком, зокрема взимку вони всією родиною відпочивали у Швейцарії.
Тим часом Ані Лорак продовжує свою діяльність у РФ, замовчуючи війну в Україні.
Нагадаємо, в Росії скасовують концерти Ані Лорак після чуток про її допомогу ЗСУ.
Також Фокус писав про весілля Мурата Налчаджіоглу з киянкою Лілією.