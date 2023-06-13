Королева Йорданії Ранія вийшла у світ у розкішній ніжно-блакитній сукні (фото)

Монарша персона відвідала важливий захід.

Королева Йорданії Ранія вийшла у світ у розкішній ніжно-блакитній сукні. Знімками з події дружина короля Абдалли ділиться у своєму Instagram.

Її величність напередодні відвідала святковий захід зі збору коштів Фонду короля Хусейна проти раку (KHCF) 2023 Hope Gala, який відбувся в Аммані під патронатом Їх Величності короля Абдалли та королеви Ранії.

На урочистому заході були присутні принц Талал бін Мухаммед, спеціальний радник Його Величності, і принцеса Гіда Талал, голова KHCF, а також прем’єр-міністр Бішер Хасаунех і колишній прем’єр-міністр Лівану Таммам Салам.

Для виходу у світ 52-річна королева Ранія обрала розкішну ніжно-блакитну сукню в підлогу від ліванського модельєра Елі Сааба. Це не вперше, коли монарша персона робить ставку на цей бренд. Волосся Ранія уклала у звичний для себе спосіб та додала кілька лаконічних прикрас.

Королева Ранія

Захід спрямований на підтримку проєктів, які сприяють боротьбі з раком в Йорданії та регіоні, таких як створення спеціалізованих центрів по всій Йорданії під прапором Онкологічного центру короля Хусейна (KHCC). Серед них — будівля короля Абдалли II ібн Аль-Хусейна в Акабі та дві додаткові будівлі в Аммані для педіатричного лікування та дослідження раку.

Під час гала-концерту було відзначено тих, хто пережив рак, і партнерів високого рівня.

Образ королеви Ранії

Нагадаємо, королева Ранія та король Абдалла відсвяткували 30-ту річницю одруження.

Також Фокус писав про образ королеви Ранії на весіллі її сина, принца Хусейна.