Крістін Девіс прокоментувала сварку Сари Джессіки Паркер та Кім Кетролл

Про ворожнечу акторок відомо ще з часів зйомок двох фільмів за серіалом "Секс і місто".

58-річна американська акторка Крістін Девіс розповіла про ворожнечу між Сарою Джессікою Паркер та Кім Кетролл. Про це пише The Telegraph.

Виконавиця ролі Шарлотти в культовому серіалі "Секс і місто" висловила свою думку про драму між колегами по цеху. Раніше повідомлялось, що 66-річна Кім була незадоволена тим фактом, що 58-річна Сара отримувала більше грошей за зйомки у фільмах за серіалом.

Сара Джессіка Паркер Фото: Instagram sarahjessicaparker

Після конфлікту Кім Кетролл сказала, що ніколи не дружила з жодною зі своїх колег.

Тепер 58-річну Крістін запитали про відому ворожнечу, і вона дала зрозуміти, що, хоча вона хотіла б це вирішити, вона не збиралася втручатися.

"Ви повинні поважати бажання людей. Я не буду витрачати на це сили. Я не можу нікого змінити, — сказала вона.

"Я розумію почуття шанувальників — вони засмучені… Я б хотіла це виправити, але я не можу, це не в моїх силах", — додала акторка.

Кім Кетролл Фото: Скриншот

Її коментарі з’явилися після заяви про те, що Кім приєднається до другого сезону сиквелу "І просто так".

За даними Variety, Кетролл повернеться для однієї зі сцен, у якій Саманта, яка переїхала до Лондона, матиме телефонну розмову з Керрі Бредшоу, яку грає Сара.

Нагадаємо, Сару Джессіку Паркер помітили на зйомках продовження "Сексу і місто".

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