Кара Делевінь та Сієнна Міллер відвідали благодійний захід (фото)
До моделей також приєдналася Анна Вінтур.
Сієнна Міллер та Кара Делевінь відвідали благодійний захід у Нью-Йорку. Про це пише Daily Mail.
41-річна акторка та модель Сієнна Міллер та 30-річна модель Кара Делевінь стали гостями заходу з підвищення обізнаності про психічне здоров’я молоді в Мангеттені.
Міллер була в кремовій сукні із зеленою вишивкою, додавши нотки кольору її образу за допомогою рубіново-червоної помади. Волосся знаменитості було зібране в охайну зачіску, а на її ногах були білі босоніжки на підборах.
Тим часом Кара одягла кремову кофтинку та коричневі штани, демонструючи своє коротке волосся, укладене в гладкий боб.
Захід відбувся в рамках святкування 10-річчя благодійної організації, і багато інших відомих осіб прийшли, щоб висловити свою підтримку. Зокрема Анна Вінтур, яка продемонструвала насичено-зелену сукню.
Зазначимо, що сукня Сієнни Міллер коштує 3795 фунтів стерлінгів (близько 170 тисяч гривень).
Нагадаємо, Сієнну Міллер помітили на осінній прогулянці в Нью-Йорку.
Також Фокус писав про образ Кари Делевінь на щорічному балу Інститута костюма Met Gala-2023.