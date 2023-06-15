10 знаменитостей, які не соромляться своєї сивини: від Дженніфер Еністон до Джорджа Клуні

В останні роки мода кардинально змінилася, і багато голлівудських зірок задали новий тренд на сиве волосся.

Від Гелен Міррен до Енді Макдавелл, безліч знаменитостей доводять, що сиве волосся чудове, воліючи пишатися кольором, а не зафарбовувати його. Про це пише PageSix.

10 знаменитостей, які старіють як прекрасне вино і насолоджуються своєю природною красою.

Дженіфер Еністон

Дженіфер Еністон Фото: Instagram jenniferaniston

54-річна американська акторка Дженніфер Еністон зробила "Рейчел" з культового серіалу сенсацією 90-х, і з того часу вона відома своїми розкішними локонами — навіть запустила власний бренд з догляду за волоссям LolaVie.

Нещодавно у своєму Instagram-акаунті Еністон опублікувала ролик, на якому добре видно кілька сивих пасм зірки.

"Молодець, що дозволила показати сивину — освіжає", — прокоментував її пост одна людина. Інший шанувальник акторки написав: "Так приємно бачити. І вона, очевидно, все ще чудова".

Джордж Клуні

Джордж Клуні Фото: Getty Images

62-річний американський актор Джордж Клуні почав сидіти вже у віці 33 років. Спочатку він зафарбовував сивину, проте згодом перестав приховувати і звик до нового відтінку волосся.

"Ви повинні змиритися зі старінням і не намагатися з цим боротися, — сказав власник "Оскара" у 2015 році. Я твердо вірю в те, що не можна намагатися виглядати молодшим. Вам просто потрібно намагатися виглядати якнайкраще у своєму віці і не турбуватися про це".

Сальма Хаєк

Сальма Хаєк Фото: Getty

56-річна мексикано-американська акторка Сальма Хаєк не боїться сивини.

"Я прокидаюся і підраховую, скільки сивого волосся і зморшок зруйнували вечірку цього ранку", — підписала нещодавно Хаєк відверте селфі в Instagram.

"Дякую, що поділилися! Це допомагає всім бачити, що навіть найкрасивіші та найвідоміші теж старіють", — прокоментував один із фанатів.

"Природна краса не має віку", — написав інший користувач.

Крісті Брінклі

Крісті Брінклі Фото: Instagram christiebrinkley

У той час як 68-річна модель Крісті Брінклі, зірка журналу Sports Illustrated, славиться своїми сонячними світлими кучерями, іноді вона показує свою сивину.

"У ту секунду, коли ви бачите сиве волосся, виникає питання, так само, як коли ви підстригаєте чубок… залишити чи не залишити?" — підписала Брінклі посаду в Instagram у березні 2023 року, демонструючи своє сиве коріння. — Слава богу, і те, й інше — просто особиста перевага чи кумедна зміна темпу. Мій син думає, що це виглядає круто".

Крісті Брінклі Фото: Instagram christiebrinkley

Енді МакДавелл

Енді МакДавелл Фото: Getty Images

Прийнявши своє сиве волосся під час ізоляції, 64-річна Енді Макдавелл привернула увагу своїми сріблястими кучерями на Каннському кінофестивалі 2021 року.

"Я чомусь відчуваю, що виглядаю молодшою, тому що це виглядає більш природно. Не те, щоб я намагаюся щось приховати, — сказала вона Vogue про своє рішення прийняти сивину. — Я думаю, що це сильний хід, і саме про Це я постійно говорила своїм менеджерам. Це саме те, що мені потрібно робити прямо тут».

Джейн Фонду

Джейн Фонду Фото: Getty

85-річна американська оскароносна аткорка, громадська активістка та письменниця Джейн Фонда показує всьому світу, що старіти можна красиво та з гідністю. Зірка привернула увагу на церемонії вручення премії "Оскар" 2020 року своєю свіжою сріблястою стрижкою.

"Вона хотіла абсолютно по-новому виглядати для "Оскара" і водночас зберегти свій природний колір", — сказав тоді її стиліст. — До того, як вона прийшла до мене, два чи три інші колористи пробували і не могли отримати правильний колір».

На трансформацію Фонди пішло сім годин, і зірка, схоже, була у захваті від результатів.

"Кажу вам, я така щаслива, що дозволила показати сивину, — сказала Фонду в 2021 році. — Досить уже витрачати стільки часу, витрачати стільки грошей, так багато хімікатів — з цим покінчено".

Джеймі Лі Кертіс

Джеймі Лі Кертіс Фото: Getty Images

64-річна акторка Джеймі Лі Кертіс, яка отримала цього року довгоочікуваний "Оскар" у номінації "Краща актриса другого плану", пишається своєю стрижкою та кольором волосся.

"Я намагалася зробити все, що можна зробити зі своїм волоссям. Особисто я вважала це принизливим. Я йшла в перукарню, запах хімікатів, відчуття цього кольору на моєму волоссі, носіння речей, сидіння під феном, я думала: "За що?", — сказав Кертіс під час інтерв'ю 2021 року.

Акторка додала, що вже довго є прихильницею природної краси, в основному тому, що у неї був метод проб і помилок.

Сара Джессіка Паркер

Сара Джессіка Паркер Фото: Getty

У той час як зірка "Сексу у великому місті" ще не повністю посивіла, вона є шанувальницею техніки фарбування "ялинка", яка робить сиві пасма менш помітними.

"Я не можу витрачати час на отримання базового кольору кожні два тижні. Не можу цього зробити. Неа. Занадто багато", — сказала Паркер у 2022 році, згадуючи, як серія вірусних фотографій папараці минулого року призвела до "місяців розмов про те, яка я хоробра через те, що в мене сиве волосся".

З моменту початку виробництва сиквела "І просто так", Сара Джесіка Паркер неодноразово давала відсіч ейджистським коментарям, спрямованим на неї.

"Я знаю, як я виглядаю. У мене немає вибору, — сказала вона. — Що мені з цим робити? Зупинити старіння? Пропасти?"

Дайан Кітон

Дайан Кітон Фото: Getty Images

77-річна американська акторка вперше постала повністю сивою на "Золотому глобусі" у 2014 році, і зараз важко уявити собі зірку з іншим іміджем.

"Краще мати світло навколо обличчя — я думаю, це краще виглядає на літніх людях, — сказала акторка в 2017 році про свій сріблястий відтінок. — Більш темне волосся не таке пом'якшувальне".

Гелен Міррен

Гелен Міррен Фото: Getty

Ніхто не отримує більше задоволення від свого срібного волосся, ніж Гелен Міррен, яка любить експериментувати зі своїм іміджем.

"Я зробила це, тому що мені ліньки. Чесно кажучи, я так лінива з приводу свого волосся!", — сказала акторка в 2020 про своє рішення залишитися сивою. — Це багато роботи, і, як би не були хороші багато перукарів, я не хочу годинами сидіти в салоні. Я просто не можу цим морочитися".

Власниця "Оскара" додала: "Я думаю, що жінки просто так боялися сивого волосся, тому що це відразу переводило його в іншу категорію. І, звичайно ж, ви знаходитесь в цій віковій групі. Вибач, але це так. Чому б просто не прийняти це, довго жити з цим і вітати це? Зробіть це позитивним моментом, а чи не негативним".

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