Не можу схуднути. 7 найпоширеніших причин

Якщо вам довгий час не вдається схуднути, значить ви щось робите не так. Виявляється, і в боротьбі із зайвою вагою можна наробити купу помилок.

Вже випробували всі способи, аби схуднути, але марно? Можемо гарантувати, що ви робите одну з цих 7 помилок у схудненні. Про це пише realbuzz.com.

Постійно "сидите" на дієті

Всі мають подругу, яка перепробувала вже купу різних дієт, де кожна – та єдина, яка призведе до бажаного результату.

Згідно з опитуванням, проведеним брендом підсолоджувачів Splenda, понад 10% жінок дотримуються дієти понад п'ять разів на рік. Це завдає шкоди вашому організму, тому що призводить до дисбалансу в обміні речовин. Це означає, що коли ви неминуче збиваєтеся з курсу на своїй останній дієті, то ризикуєте моментально набрати зайві кілограми, щойно повернувшись до звичного харчування.

Вважаєте себе товстим

Фото: Getty Images

Вам може здатися, що ваша вага залежить тільки від того, що ви їсте, але є ще ряд психологічних факторів, які впливають на вашу дієту. Нещодавні дослідження показали, що якщо ви вважаєте себе товстим, ви, швидше за все, наберете вагу.

Наприклад, дослідження, опубліковане в Journal of Obesity, показало, що люди з нормальною вагою з більшою ймовірністю матимуть надмірну вагу через 10 років, якщо на початку вважали себе товстими. Психологічний стрес, викликаний думками про те, що у вас є зайва вага, вивільняє гормони, які можуть призвести до надмірного апетиту та зниження метаболізму. Це означає, що для того щоб ваша дієта була успішною, потрібно мислити позитивно.

Їсте прихований цукор

Цукор ховається за кожним кутом, намагаючись зіпсувати вашу дієту, тому вам потрібно навчитися розпізнавати його. Візьмемо, наприклад, йогурт. Звичайний йогурт містить близько 13 г цукру на 250 мл, а деякі йогурти з наповнювачем (так, навіть імовірно корисні) містять додаткові чотири чайних ложки цукру на 250 мл.

Здавалося б, цілком здорове перекушування, але ні. Відмовтеся від йогуртів з наповнювачем, а щоб насолодитися солоденьким, просто розмішайте чайну ложку меду або кленового сиропу в білому йогурті.

Пропускаєте сніданок

З кожним прийомом їжі ви набираєте калорії, тому пропустивши один з них, ви схуднете, вірно? Ні. Дослідники з Імперського коледжу Лондона виявили, що сніданок справді є найважливішим прийомом їжі протягом дня, і його пропуск може призвести до збільшення ваги.

Вони виявили, що коли на початку дня людина пропускає сніданок, мозок починає шукати висококалорійні продукти, щоб компенсувати дефіцит енергії в організмі. Ось чому люди, які сидять на дієті і не їдять зранку, з більшою ймовірністю віддадуть перевагу висококалорійним стравам наприкінці дня, що призведе до збільшення ваги, а не до втрати.

Зловживаєте дієтичними напоями

Фото: Pixabay

Дієтичні безалкогольні напої тривалий час вважалися невинним джерелом задоволення для людей, які дотримуються дієти. Однак, це не так. Згідно з дослідженням, проведеним в Університеті Пердью, люди, які п'ють дієтичні безалкогольні напої, мають більше шансів набрати вагу, аніж ті, хто п'є звичайні безалкогольні напої. А все через штучні підсолоджувачі, такі як аспартам і сахарин, які зазвичай містяться в дієтичних напоях.

Ці підсолоджувачі збивають з пантелику ваш організм, тому що він не споживає калорії, які зазвичай асоціюються з солодким смаком. Це призводить до вивільнення великої кількості гормонів інсуліну та лептину, що, у свою чергу, посилює голод та потяг до їжі.

Не займаєтесь спортом

Будь-яка чудодійна дієта, яка стверджує, що можна швидко схуднути без будь-яких вправ, вводить вас в оману. Фізична активність є ключовим аспектом схуднення і без неї ви можете приректи себе на невдачу.

Дослідження, опубліковане в Journal of Obesity, показало, що жінки у фокус-групі, які одночасно займалися спортом та дотримувалися дієти, втратили на 25% більше ваги, ніж жінки, які сиділи лише на дієті. У той час, як у першій групі дві третини жінок досягли цільового зниження ваги на 10 відсотків від маси тіла, навіть половина жінок, які дотримувалися лише дієти, не досягли бажаного.

Легко піддаєтеся спокусі

Фото: Фото: Gettyimages

Відмовляючись від продуктів, заборонених дієтою, ви у багато разів посилюєте потяг до цих продуктів. По-перше, заборонений плід завжди солодкий. Ну, а по-друге, у перші кілька днів дієти так відбувається практично з кожним, тому що відбувається адаптація до нового режиму харчування. Іноді піддаватися цим уподобанням і дозволити їм звести нанівець вашу дієту — зовсім різні речі.

Наприклад, ви можете з'їсти шматок торта і вирішити, що ще два чи три не зашкодять, тому що перший шматок, напевно, вже зіпсував вашу дієту. Ця помилка призвела до краху не одного бажаючого схуднути, тому уникайте таких установок за всяку ціну. Зрештою, так ви боретеся із собою, і якщо ваша мотивація та кінцева мета сильні, то ви будете наповнені ентузіазмом, тому що знаєте, що кожен день наближує вас до бажаного результату.

Нагадаємо, згідно з останніми рекомендаціями ВООЗ, цукрозамінники можуть завдати шкоди вашому здоров'ю.

Раніше Фокус писав про те, як прискорити метаболізм, щоб швидше схуднути

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви маєте проблеми, зверніться до фахівця.