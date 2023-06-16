Емілі Ратаковскі знову сходила на побачення з Ораціо Ріспо (фото)

Пару запідозрили в романі восени 2022 року.

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі сходила на побачення зі своїм колишнім бойфрендом. Про це пише Daily Mail.

Молоду маму помітили на черговому побаченні з діджеєм Ораціо Ріспо. Зірка подіумів польсько-єврейського походження насолоджувалася нічною прогулянкою у місті з 35-річним Ріспо в Нью-Йорку.

Їх бачили за романтичною вечерею разом під час прогулянки у "Великому Яблуку". Стильний літній образ вона поєднала з парою чорних шкіряних ботфортів до колін.

Емілі Ратаковскі в Нью-Йорку

Попри те, що її бачили на багатьох побаченнях з різними чоловіками, Ораціо, судячи з усього, є її постійним романтичним інтересом.

Їх бачили на кількох спільних прогулянках після того, як пару "зловили" за поцілунками на побаченні в жовтні 2022, лише через місяць після того, як вона подала документи на розлучення з кінопродюсером Себастьяном Бер-Макклардом.

Емілі та її колишній чоловік Себастьян виховують дворічного сина Сильвестра Аполлона. Модель подала на розлучення у вересні після чотирьох років шлюбу після оприлюднення чуток, що Бер-Макклард зраджував моделі.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі сходила на прогулянку з дворічним сином.

Також Фокус писав про образ для літніх прогулянок 2023 від Емілі Ратаковскі.