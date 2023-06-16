У Глазго відкриється перша офіційна виставка Бенксі за 14 років

На виставці вперше буде представлено добірку трафаретів художника. У тому числі й ті, якими користувався він, створюючи роботи в Україні.

Цими вихідними у шотландському Глазго відкриється нова виставка робіт Бенксі, яка стане першою офіційною виставкою художника за 14 років. Про це пише News Artnet.

Виставка Cut & Run у Галереї сучасного мистецтва Глазго (GoMA) — перша виставка, офіційно дозволена невловним вуличним художником за десятиліття.

Виставка охоплюватиме 25 років кар'єри Бенксі та вперше представить добірку трафаретів художника.

На виставці в Глазго також буде представлено безліч артефактів, зібраних протягом усієї кар'єри Бенксі, у тому числі власний туалет художника.

Виставка Бенксі пройде в Глазго

"Я роками ховав ці трафарети, пам'ятаючи, що вони можуть бути використані як докази при звинуваченні у злочинній шкоді. Але цей момент, здається, минув, тож тепер я виставляю їх у галереї як витвори мистецтва. Я не впевнений, що це тепер є великим злочином", — сказав Бенксі.

На виставці буде представлена модель, що показує, як "Дівчинка з повітряною кулею" була знищена на аукціоні Sotheby's у 2018 році за допомогою прихованого в рамі пристрою.

Виставка Бенксі пройде в Глазго

Глазго було обрано місцем проведення виставки через дорожній конус, який близько 40 років прикрашав голову статуї герцога Веллінгтона перед музеєм. Хоч його і прибирає поліція, конус все одно опиняється на голові статуї й став символом Глазго.

Виставка Бенксі пройде в Глазго Фото: Getty Images

"Це може здатися абсурдним і претензійним (просто зачекайте, поки ви не побачите решту виставки), але це мій улюблений витвір мистецтва у Великій Британії та причина, через яку я привіз сюди виставку", — сказано в заяві Бенксі перед відкриттям виставки.

Також на виставці буде представлено трафарети, за допомогою якого намалювали зображення гімнастки на пошкодженій російськими обстрілами будівлі у Бородянці.

Трафарети Бенксі

На Cut and Run покажуть куленепробивний жилет, який Stormzy носив на фестивалі у Гластонбері. Знамените графіті з поліцейськими, що цілуються, які з'явилися на стіні паба "Принц Альберт" в Брайтоні, Східний Сассекс.

Менеджер музею GoMA Гарет Джеймс сказав, що виставка "ідеально підходить для GoMA і міста".

"Гімнастка" Бенксі у Бородянці Фото: banksy.co.uk

"Це була унікальна можливість попрацювати з художником, який надихав та кидав виклик людям у всьому світі своїми роботами протягом останніх 25 років", — сказав він The Herald.

Шоу в Глазго триватиме майже три місяці з 18 червня по 28 серпня і може гастролювати у майбутньому, якщо виявиться популярним.

Остання офіційна виставка Бенксі була показана понад десять років тому у рідному місті художника Бристолі.

Виставка у Бристольському музеї та художній галереї у 2009 році проходила під назвою "Бенксі проти Бристольського музею".

Нагадаємо, невдовзі після того, як роботи Бенксі з'явилися в Україні, з'явилося жартівливе відео, на якому чоловік малює одне з графіті.