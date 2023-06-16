Ешлі Грем у леопардовій сукні з'явилася з чоловіком на вечірці Vogue

Модель plus-size брала участь у показі просто неба.

35-річна американська супермодель Ешлі Грем разом із чоловіком, 32-річним продюсером Джастіном Ервіном, відвідали захід British Vogue та LuisaViaRoma Runway Icons у Флоренції, Італія. Про це пише Daily Mail.

Модель plus-size продемонструвала свою фігуру в сукні з леопардовим принтом. Свій шикарний образ Ешлі доповнила золотими сережками-кільцями та чорними туфлями на високих підборах. Яскравих фарб в ансамбль зірка додала яскраво-червоним манікюром і червоною помадою, а темне волосся зібрала в гладкий пучок.

Перш ніж вийти на подіум, мати трьох дітей позувала поряд із чоловіком Джастіном, який виглядав елегантно у темно-синьому костюмі.

Ешлі Грем та Джастін Ервін Фото: Getty Images

Ешлі трохи змінила вбрання для показу просто неба. Модель доповнила свій другий образ витонченими туфлями з ремінцями, ефектною парою сережок і тримала в руках чорний клатч.

Ешлі Грем Фото: Instagram @ashleygraham

Захід британського Vogue зайняв історичну площу Мікеланджело у Флоренції для єдиної модної події, присвяченої культовим стилям останніх 50 років. Також на показі просто неба пройшлися подіумом Джулія Фокс, Ірина Шейк, Стелла Максвелл і Вінні Гарлоу.

Нагадаємо, Ешлі Грем стверджує, що традиційна китайська медицина дає кращі результати, ніж ботокс. Вона поділилася, що їй подобається покладатися на більш природні процедури, такі як акупунктура і масаж гуаша.

Також Фокус писав, що Ешлі Грем показала фігуру у леопардовому бікіні.