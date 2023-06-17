Дженніфер Лопес кардинально змінила зачіску (фото)

Зірка екранів дебютувала з чубчиком та новим кольором волосся.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес опублікувала у своєму Instagram-акаунті дві нові фотографії, на яких показала нову зачіску.

На знімках крупним планом, якими вона поділилася з 247 мільйонами підписників, зірка фільму "Мати" позує у білій сорочці з жовтими вертикальними смугами та новою зачіскою. Вона продемонструвала чубчик і об'ємні світло-каштанові локони з медовими відблисками. Над новим іміджем працював Лоренцо Мартін.

"Бах-бах #ThisIsMeNow @jlobeauty @hairbylorenzomartin", — підписала Джей Ло публікацію, зазначивши, що скористалася продуктами свого бренду.

Дженіфер Лопес Фото: Instagram jlo Дженіфер Лопес Фото: Instagram jlo

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Лопес, яка виховує 15-річних близнюків Макса та Емме від колишнього чоловіка Марка Ентоні, продемонструвала свої стрункі ноги у розкішній сукні, рекламуючи свою лінію коктейлів Delola.

Також Фокус писав, що на початку квітня дружина Бена Аффлека оголосила про запуск свого алкогольного бренду Delola — напої, натхненні італійським узбережжям, але така новина викликала різку негативну реакцію з боку шанувальників з огляду на те, що сама Джей Ло не вживає алкоголю взагалі.