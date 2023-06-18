Єва Лонгорія вийшла на публіку з чотирирічним сином (фото)

Сантьяго — єдиний спадкоємець зірки екрану та її чоловіка-бізнесмена Хосе Бастона.

48-річна американська акторка Єва Лонгорія вийшла на публіку зі своїм чотирирічним сином Сантьяго. Про це пише Hollywood Life.

Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" в чорній сукні з розрізом на стегнах відвідала захід свого нового фільму "Flamin' Hot" у Мехіко.

Лонгорія, яка зняла повнометражний фільм, була в розкішній вечірній сукні, що облягала фігуру, коли вона йшла червоною доріжкою пресконференції, перш ніж до неї на сцені приєднався чотирирічний син Сантьяго.

Сукню акторка поєднала з елегантними босоніжками на підборах з прозорими ремінцями та нюдовою підошвою з чорним обідком. Волосся 48-річна знаменитість завʼязала у високий хвіст та додала до вечірнього аутфіту кілька прикрас, включаючи срібні сережки та каблучки.

На заході до Єви приєднався її маленький син Сантьяго, якого вона виховує з чоловіком-продюсером Хосе Бастоном.

Єва Лонгорія із сином

Малюк виглядав чарівно на заході в темно-синій футболці з малюнком зелених, фіолетових і помаранчевих динозаврів. Він поєднав футболку з синіми шортами карго та білими кросівками Reebok. Сантьяго приніс із собою іграшку-єдинорога.

Син акторки вмостився в неї на колінах, поки Лонгорія відповідала на запитання про свій новий фільм.

Єва Лонгорія із сином Фото: Instagram evalongoria

Нагадаємо, Єва Лонгорія показала зворушливий знімок із сином.

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