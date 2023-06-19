Демі Мур зворушливо звернулася до Брюса Вілліса

Хворого актора привітали з Днем батька найважливіші жінки в його житті.

60-річна американська акторка Демі Мур показала архівне фото Брюса Вілліса з їхніми доньками. Знімок на честь Дня батька 2023 знаменитість опублікувала у своєму Instagram з 4,6 млн підписників.

"Завжди вдячна тобі, Брюсе, за те, що подарував мені цих трьох прекрасних дівчат. Ми любимо наших #girldad. Вітаємо з Днем батька!" — написала Демі Мур.

На чорно-білому фото "Міцний горішок" обіймає своїх трьох спадкоємиць — Таллулу, Скаут та Румер. Усі вони кривляються на камеру.

Брюс Вілліс з доньками Фото: demimoore/instagram

"Бажаю, щоб всі колишні партнери були такими, як ви 🙌 🫶🏼", "Чудова сім'я ❤️ Це дорогоцінна любов та повага, яку ви завжди проявляєте до нього. Ви були і продовжуєте бути чудовою сім'єю", — пишуть у коментарях фоловери зірки.

Зазначимо, що Демі Мур та Брюс Вілліс були у шлюбі з 1987 по 2000. Від їхнього союзу народилося троє доньок, а нещодавно одна з них уперше стала мамою. У 34-річної Румер Вілліс народилася донька.

Скаут Вілліс також привітала батька

До привітань хворого на деменцію Брюса Вілліса приєдналися і його доньки у своїх соцмережах, і теперішня дружина Емма Гемінг-Вілліс, яка в цей день святкувала день народження.

"День батька — це час, коли я маю можливість замислитися над своєю глибокою вдячності та поваги до Брюса", — написала дружина актора.

Емма Гемінг-Вілліс привітала Брюса Вілліса з Днем батька 2023

А Румер показала фото зіркового дідуся з його онукою.

Брюс Вілліс з онукою

Нагадаємо, Румер Вілліс показала фігуру через два місяці після пологів.

Також Фокус писав про наслідки шлюбу Демі Мур та Ештона Кутчера для доньок акторки.