Колишній чоловік Дженніфер Лопес усьоме став батьком (фото)

Марк Ентоні показав перше фото новонародженого.

54-річний американський співак Марк Ентоні усьоме став батьком. Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Колишній чоловік Дженніфер Лопес опублікував чорно-білий знімок новонародженого. Малюка тримає на руках зірковий батько, судячи з усього, ще в пологовому будинку.

"Божий час ідеальний. З Днем батька ❤️", — підписав публікацію музикант.

Матірʼю дитини стала 24-річна парагвайська модель Надя Феррейра, з якою колишній чоловік Джей Ло одружився на початку 2023 року.

Марк Ентоні усьоме став батьком

"Я люблю вас, друзі ❤️", — написав у коментарях співак Малума.

"Вітаю, Марк. Благословення❤️❤️❤️", "Вітаю !! ❤️ Всім любові!", "Вітання сім'ї ❤️", — залишають свої побажання фоловери знаменитостей, а дехто питає про стать малюка.

Надя Феррейра

До цього у музиканта вже було шестеро дітей, двоє з яких від союзу зі співачкою Дженніфер Лопес — 15-річні двійнята Макс та Емма. Наразі Джей Ло одружена з актором Беном Аффлеком. Спільних дітей у пари немає. Вони виховують спадкоємців від попередніх шлюбів.

Нагадаємо, Марк Ентоні розплакався на весіллі з Надею Феррейрою.

Також Фокус писав про вихід Марка Ентоні та його молодої коханої на публіку після новин про вагітність дівчини.