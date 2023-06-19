Скаут Вілліс привернула увагу публіки у прозорому ансамблі (фото)

Скаут Вілліс продемонструвала фігуру у сміливому образі.

Середня дочка 60-річної американської акторки Демі Мур та 68-річного "міцного горішка" Брюса Вілліса — 31-річна Скаут Вілліс — продемонструвала дуже відвертий образ. Дівчину помітили на заході магазину спідньої білизни в районі Ехо-Парк у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Акторка була одягнена у відверті прозорі мереживні штани з прозорим чорним корсетом, чорними стрінгами та пухнастим яскраво-рожевим кардиганом. Скаут доповнила свій відвертий образ парою червоних туфель на низькому підборі та світло-коричневою великою сумкою. Діамантові сережки прикрашали її вуха, а довге каштанове волосся дівчина залишила розпущеним.

Скаут, здавалося, була у гарному настрої, коли пакувала речі в машину, щоб залишити захід.

Нагадаємо, голівудські актори Демі Мур та Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. Від їхнього союзу народилося троє доньок, а кілька місяців тому старша з них уперше стала мамою. У 34-річної Румер Вілліс народилася дочка.

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