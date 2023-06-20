Опубліковано перше фото Брюса Вілліса з онукою

Румер Вілліс показала зворушливі сімейні фотографії.

Старша дочка 60-річної американської акторки Демі Мур та 68-річного "міцного горішка" Брюса Вілліса — 34-річна Румер Вілліс — опублікувала у своєму Instagram-акаунті сімейні кадри на честь Дня батька.

На фото молода мама показала свого батька з її маленькою донькою Луеттою.

"Батьки старого і нового. Побачити, як мій батько сьогодні тримає мою дочку, було чимось, чим я дорожитиму все життя, що залишилося, — написала Румер. — Його ніжність і любов до неї були такими чистими і прекрасними. Тато, мені так пощастило з тобою, як і з Лу. Дякую за те, що ти найдурніший, найлюбіший, найкрутіший Даддіо, про якого тільки може мріяти дівчина. Найкращий тато дівчинки".

Брюс Вілліс із онукою Фото: Instagram @rumerwillis Брюс Вілліс з донькою та онукою Фото: Instagram @rumerwillis

Голівудські актори Демі Мур та Брюс Вілліс були одружені з 1987 по 2000 рік. Від їхнього союзу народилося троє доньок — Румер, 31-річна Скаут та 29-річна Таллула.

Брюс Вілліс із доньками Фото: demimoore/instagram

У публікації Румер також привітала свого коханого Дерека Річарда Томаса.

"З першим Днем батька. Дякую за створення прекрасного саду, в якому Лу може грати і їсти. Дякую за те, що наповнив будинок музикою, щоб вона почула. Дякую за всі нічні зміни підгузків та дурні обличчя", — підписала вона пост.

Дерек Річард Томас із дочкою Лу Фото: Instagram @rumerwillis

"Я така вдячна, що у нашої дівчинки є тато, який так сильно її любить, і хтось такий дурний і дивний, тому вона знає, що для неї це нормально. Дякую за найкращу дівчинку, яку я могла уявити у своїх самих сміливих мріях", — завершила вона зворушливе привітання.

Румер підтвердила, що вона і Томас вітали свою дівчинку в середині квітня, коли вона опублікувала чарівний знімок новонародженої у своїх соцмережах.

"Луетта Айслі Томас Вілліс, — написала тоді горда мама. — Ти чиста магія. Народилася вдома у вівторок, 18 квітня. Ти більше, ніж ми будь-коли мріяли".

Новина про вагітність Румер стала несподіванкою для багатьох шанувальників, оскільки вона показала свій животик у грудні 2022 року, лише через місяць після того, як пара офіційно оголосила про свої стосунки.

Також Фокус писав, що Демі Мур зворушливо звернулася до Брюса Вілліса.