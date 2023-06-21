Анджеліна Джолі показала наслідки підриву Каховської ГЕС (фото)

Знаменитість закликає підтримувати біженців.

47-річна голлівудська акторка Анджеліна Джолі показала наслідки підриву Каховської ГЕС 6 червня 2023. Публікацією на честь Дня біженців зірка поділилася у своєму Instagram з понад 14 млн підписників.

"Біженці – це люди, які втікли від війни, насильства, конфліктів чи переслідувань і перетнули міжнародний кордон. Перш за все, вони пережили найгірші та найекстремальніші ситуації на Землі. Вони заслуговують на нашу повагу. У цей день, будь ласка, знайдіть хвилинку, щоб розглянути питання про понад 100 мільйонів людей, які проживають таке життя. Десятки мільйонів з них діти. Усім моїм друзям, які є біженцями, я маю честь знати вас і я шаную вас сьогодні і кожного дня. #RefugeeDay#WorldRefugeeDay", — написала Джолі.

Зокрема знаменитість показала фото дівчинки з Бучі та наслідки підриву росіянами ГЕС на початку червня 2023, що спричинило затоплення цілих населених пунктів. На знімку двоє людей рятуються на надувному човні в селі Афанасіївка, Миколаївська область.

Анджеліна Джолі закликала підтримувати біженців

За даними Суспільного, на момент 16 червня 2023 у селі Афанасіївка було затоплено 75 будинків. Загалом на всіх територіях, що найбільше постраждали, уже відомо про 21 загиблого.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі назвала українські фонди, яким необхідна підтримка.

Також Фокус писав про роботу рятувальників на територіях, що постраждали внаслідок підриву дамби.