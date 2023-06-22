Скажені перегони: 6 причин, чому кішки, як очманілі, ганяють по квартирі

Не варто забувати, що всередині кожної кішки, навіть найласкавішої, сидить мисливець, який рано чи пізно заявляє про себе.

Кожен власник кішки стикався із ситуацією, коли його пухнастий улюбленець гасав по будинку або квартирі з реактивною швидкістю без видимих на те причин. Водночас подібне спостерігається як удень, так і вночі. Однак причини все ж є, і їх перерахував ресурс The Scotsman.

Накопичена енергія

Для кішок немає нічого незвичайного в тому, що вони сплять більшу частину дня, тому іноді швидкі перегони та біг по будинку дають їм змогу виплеснути накопичену енергію після дня відпочинку, а також остаточно прокинутися.

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Внутрішній мисливець

Кішки — мисливці, а стрибки — це спосіб тварини задіяти свого внутрішнього мисливця. Періоди гри дають змогу кішкам відточувати свої інстинкти виживання, такі як спостереження, переслідування та напад.

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Поклик природи

Кішки — істоти сутінкові. Тому цілком природно, що вони найактивніші на світанку та в сутінках. Саме тому о третій або четвертій годині квартира перетворюється на полігон, на якому домашній улюбленець пустує, не надто переймаючись, що може розбудити господарів або сусідів знизу.

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Відсутність стимуляції

Деяким кішкам просто потрібно більше часу для ігор, і вони бігають по будинку, щоб стимулювати себе. Аби вивільнити енергію кішки, можна спробувати випустити тварину на вулицю на короткий час або ж просто пограти з нею. Якщо в будинку більш ніж одна тварина, то найчастіше кішки влаштовують парні перегони та розважають одна одну без сторонньої допомоги.

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Блохи

Однією з найнегативніших причин, через яку кішки зриваються та безладно носяться по будинку, є блохи. Кішки можуть почати різко чухатися та навіть нявкати, оскільки свербіж від укусів комах дратує їх і спричиняє дискомфорт. Тому краще перевірити пухнастика на наявність непрошених співмешканців.

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Після відвідування туалету

Деякі кішки бігають по дому після відвідування туалету. Іноді це може означати, що їм незручно, тому обов'язково потрібно перевірити, чи немає в них проблем з кишківником.

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Раніше Фокус писав, як відучити кішок дряпати меблі в будинку.