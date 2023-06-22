Вагітна вдруге співачка несподівано зʼявилася на виступі коханого.

34-річний американський репер A$AP Rocky публічно назвав Ріанну своєю дружиною. Про це пише Page Six.

Вагітна артистка барбадоського походження несподівано з’явилася на концерті A$AP Rocky Spotify під час фестивалю Cannes Lions 2023, де він назвав її своєю "дружиною".

Суперзірка — яка показала свій помітно округлений живіт у приталеній сукні — прибула на місце якраз на початку шоу її коханого.

Ріанна

Вона виглядала особливо схвильованою, коли її бойфренд заспівав "Sundress". А її посмішка змусила репера вигукнути під час другого сету, сказавши: "Я хотів би присвятити цю пісню моїй прекрасній дружині!"

Ріанна Фото: Instagram/badgalriri

Після того, як його шоу завершилося, пара поспілкувалася з друзями у VIP-зоні.

Наразі Ріанна чекає на народження другої дитини. У травні 2022 пара вперше стала батьками. У них народився син, якого вони тривалий час не показували публіці та не розкривали імʼя малюка.

Нагадаємо, Ріанна з нареченим відвідали дебютний показ Фаррела Вільямса в Парижі.

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