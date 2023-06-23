Джаред Лето зі знебарвленими бровами з'явився на показі Givenchy

Якщо і є хтось, хто завжди буде стильним, так це Джаред Лето.

51-річний американський актор і музикант Джаред Лето, який ніколи не втрачає моменту, щоб привернути увагу своїм зовнішнім виглядом, відвідав показ чоловічого одягу Givenchy Spring/Summer 2024. Про це пише People.

Фронтмен гурту 30 Seconds to Mars позував у величезній шубі. Її він накинув поверх чорного класичного костюма, під яким не було сорочки. Свій образ зірка доповнив безліччю намист, каблучок, браслетів і чорними сонцезахисними окулярами.

Однак незабаром, знявши окуляри, він продемонстрував свою модну заяву — пару повністю знебарвлених брів. Очі Лето нафарбував чорними тінями.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Як завжди, Джаред ефектно позував для фото, тримаючи свою шубу розстебнутою і оголюючи груди.

Джаред Лето Фото: Getty Images

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Показ Givenchy відбувся всього через два дні після того, як Лето сидів у першому ряду на дебютному показі Фаррелла Вільямса як креативного директора чоловічої лінії Louis Vuitton. Для цього музикант одягнув біле пальто, штани і пофарбував волосся в синій колір. Родзинку образу він додав за допомогою неонового макіяжу.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл з фіолетовим волоссям і в мінісукні відвідала показ Louis Vuitton.

Раніше Фокус писав, що Джаред Лето вперше з'явився на публіці з новою дівчиною.