Вагітна Ріанна виставила напоказ свій живіт у прозорій сукні

Артистці подобається вибирати сміливі образи, щоб продемонструвати свій животик.

35-річна американська співачка і бізнесвумен Ріанна та її коханий, 34-річний американський репер A$AP Rocky, були сфотографовані в ресторані Nespo в Ніцці, Франція, після того, як він назвав її своєю "дружиною" під час виступу. Про це пише Daily Mail.

Ракім Маєрс виступив на фестивалі Cannes Lion для Spotify. З цієї нагоди артистка барбадоського походження, яка чекає на другу дитину, мала карколомний вигляд у прозорій відвертій сукні, під якою було видно блискучу спідню білизну. Свій ансамбль зірка доповнила босоніжками на невисоких підборах. Ріанна зібрала волосся в гладку зачіску і зробила макіяж із блискучими тінями.

Тим часом Роккі був менш ошатним, одягнувши темно-зелений бомбер, чорні шорти та кросівки. Свій аутфіт музикант завершив шапкою кольору хакі з яскравим принтом.

A$AP Rocky назвав Ріанну своєю "дружиною", виступаючи на вечірці Spotify Beach. Під час свого другого сету він сказав: "Я хотів би присвятити цю пісню моїй прекрасній дружині в чортовій будівлі!"

Ні Ріанна, ні представник репера ще не підтвердили, що пара одружилася. Коли в травні 2022 року востаннє з'явилися чутки про їхні заручини, Ріанна дуже зухвало відповіла папараці, які запитали її про каблучку з діамантом на безіменному пальці лівої руки.

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Нагадаємо, Ріанна з нареченим відвідали дебютний показ Фаррела Вільямса в Парижі.

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