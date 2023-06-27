Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт офіційно змінили ім'я однорічного сина

Зіркові батьки вважають, що попереднє ім'я Вольф не підходило малюкові.

25-річна американська бізнесвумен Кайлі Дженнер та її колишній бойфренд, 32-річний американський виконавець Тревіс Скотт, змінили ім'я сина. Тепер однорічного малюка офіційно звуть Ейр Вебстер. Про це стало відомо із судових документів, отриманих E!News.

Зірка "Кардаш'ян" і репер вперше подали заявку на зміну імені в березні. За словами Кайлі, ім'я Вольф не підходить їхньому малюкові.

"До вашого відома, у нашого сина ім'я більше не Вольф, — написала Дженнер у своїй історії в Instagram. — Ми просто справді не відчули, що це ім'я йому не підходить".

Інсайдери в той час говорили, що зіркові батьки шкодували про початковий вибір імені, і, отримавши "можливість провести час зі своєю дитиною, вони вважають, що ім'я Ейр Вебстер більше підходить".

Кайлі Дженнер із сином Фото: Instagram @kyliejenner

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Молодша із сестер Кардаш'ян-Дженнер майже рік тримали в секреті ім'я сина. Першими фотографіями Ейра знаменитість поділилася в січні цього року. Шанувальники спочатку були спантеличені тим, як вимовляється це ім'я, але засновниця Kylie Cosmetics швидко пояснила, що воно вимовляється як слово "повітря".

Відтоді вона публікує більше милих знімків свого малюка разом зі своєю донькою, 5-річною Стормі.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер розповіла, чи хоче ще дітей.