Принц Гаррі та Меган Маркл офіційно покинули королівський маєток Фрогмор

Усі речі пари відправили в Монтесіто.

Принц Гаррі та Меган Маркл остаточно покинули королівський маєток Frogmore Cottage. Про це пише The Sun.

"Ми можемо підтвердити, що герцог і герцогиня Сассекські звільнили Фрогмор-котедж. Герцог і герцогиня погасили витрати, понесені суверенним грантом у зв’язку з реконструкцією Фрогмор-котеджу, таким чином залишивши короні значно покращений актив", — сказав представник пари.

Останні речі пари були відправлені до їхнього будинку в Каліфорнії, куди вони переїхали в 2020 році після того, як залишили роботу членів королівської родини.

Фрогмор Фото: Getty

Ця інформація з’явилася майже через п’ять місяців після того, як пару попросили покинути резиденцію. Вона була першим сімейним будинком принца Гаррі та Меган, після того, як Nottingham Cottage з двома спальнями в Кенсінгтонському палаці в Лондоні було оновлено до більшого простору до народження принца Арчі у травні 2019 року. Перед тим, як вони переїхали, відбувся масштабний ремонт, який коштував близько 3 млн доларів.

У той час як Гаррі, Меган і Арчі влітку 2020 року оселилися в Монтесіто, де в червні 2021 року народилася принцеса Лілібет Діана, сім’я Сассекських продовжувала використовувати Фрогмор як резиденцію під час візитів до Великобританії. А двоюрідна сестра принца Гаррі, принцеса Євгенія, та її чоловік Джек Бруксбенк переїхали у Frogmore Cottage до того, як у лютому 2021 року народився їхній син Август.

Фрогмор Фото: Скриншот

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Нагадаємо, тим часом принц Вільям та принц Ендрю не хочуть переїжджати в маєток принца Ендрю.

Також Фокус писав детальніше про скандальний маєток Фрогмор.