Принц Вільям і принц Гаррі возз'єдналися заради принцеси Діани: але є нюанс

Брати не змогли проігнорувати премію пам'яті своєї матері.

1 липня принцеса Уельська Діана, мати принців Вільяма і Гаррі та перша дружина принца Чарльза, нині короля Чарльза III, відзначила б свій 62-й день народження. З цієї нагоди її сини стали учасниками віртуальної премії Diana Award, повідомляє Hello.

Востаннє брати разом були на публіці на коронації свого батька, проте практично не спілкувалися між собою, і Гаррі полетів до США ще до того, як закінчилися урочистості.

Цього разу Вільям і Гаррі не перетиналися, враховуючи формат проведення заходу, але не змогли його проігнорувати. Вони обидва вже давно демонструють свою підтримку премії Діани, заснованої 1999 року в пам'ять про покійну принцесу Уельську, і її вірі в те, що молоді люди здатні змінити світ.

У вступному слові на початку церемонії нагородження принц Уельський сказав, що він "пишається" тим, що продовжує вірити своїй покійній матері.

"Сьогодні ми визнаємо силу всіх молодих людей — здатність кинути виклик статусу-кво, протистояти несправедливості та надихнути на значущі зміни. Я сердечно вітаю всіх лауреатів премії. Ваші досягнення є свідченням вашої пристрасті та прагнення до позитивних змін. Ви є факелоносцями надії та натхнення, освітлюючи шлях іншим. І всім, хто дивиться всі ці історії, вони нагадують нам, чому такі організації, як The Diana Award, такі важливі. Це нагадування про те, що, коли ми інвестуємо в молодих людей, коли ми надаємо їм інструменти та можливості, дійсно може змінити світ. Це переконання поділяє моя мати, і я пишаюся тим, що продовжую вірити в неї", — сказав Вільям, виступаючи по відеозв'язку з Кенсингтонського палацу.

Гаррі теж не залишився осторонь.

"Коли ми збираємося разом, я згадую про глибоку віру моєї матері в перетворювальну силу молодих людей. Вона визнала їхню унікальну здатність кинути виклик статус-кво і просувати більш інклюзивне і співчутливе суспільство. Її спадщина продовжує надихати і служити прикладом того, як орієнтуватися в складнощах нашого сучасного світу. Дуже багато з численних проблем, з якими ми стикаємося, непропорційно позначаються на молоді. Чи то зміна клімату, психічне здоров'я, чи то системна несправедливість, перешкоди іноді можуть здаватися нездоланними. Але що дає мені надію, так це колективна сила, якою ми володіємо, коли працюємо разом — сила в розмаїтті голосів і точок зору, які її охоплюють", — сказав він.

Раніше Фокус писав, що принц Вільям не має наміру поки що миритися з Гаррі. Після виходу мемуарів герцога Сассекського "Запасний" відносини між братами ще більше зіпсувалися. Зі свого боку король має намір зробити все, щоб знову налагодити стосунки з молодшим сином.