"Після 53 років": Вікторія Бекхем показала зворушливі фото своїх батьків

Зіркова родина зібралась разом на вихідні.

49-річна британська співачка та дизайнерка Вікторія Бекхем провела вихідні з родиною. Знімками вікенду багатодітна мама ділиться у своєму Instagram.

Колишня учасниця гурту Spice Girls показала зворушливі фото своїх батьків.

"Досі тримаються за руки після 53 років", — підписала знімок Ентоні та Джекі Адамсів Вікторія.

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Також знаменитість показала кадр 20-річного сина Ромео з його бабусею та дідусем, які обрали для сімейного відпочинку парні світлі образи.

Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram Фото: Victoria Beckham/Instagram

"Створюємо спогади 💫 Люблю вас @davidbeckham @louisesadams @jackie.adams_ 💕💕", — прокоментувала сімейний вікенд британська знаменитість.

"Щасливої неділі Вікторія та Девід ☀️ гарного дня ❤️", "Прекрасні душі 🦋💜🦋", "Прекрасні моменти 😍", — коментують нові знімки Вікторії її підписники.

Для вікенду з родиною мама чотирьох обрала довгу чорну спідницю, білий топ та короткий жакет. Тим часом Девід Бекхем був у чорній футболці, пісочних шортах та білих мокасинах зі шкарпетками.

Родина Бекхемів-Адамсів

Нагадаємо, Вікторія та Девід Бекхем відвідали показ Симона Порт Жакмюса в Парижі.

Також Фокус писав про нову сторінку у спортивній карʼєрі Ромео Бекхема.