Принц Гаррі розповів, що він і Меган насправді думали про Фрогмор-котедж

Герцог і герцогиня Сассекські офіційно покинули свій будинок у Віндзорі.

Принц Гаррі та Меган Маркл офіційно покинули свою британську резиденцію Фрогмор-котедж, як було оголошено Букінгемським палацом раніше цього тижня. Про це пише Hello.

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Ще кілька місяців тому представник пари підтвердив, що Сассекських попросили виїхати з власності, внесеної до списку Grade II.

Сассекси переїхали до США 2020 року після того, як відмовилися від посади старших членів королівської сім'ї, але досі вони зберігали Фрогмор-котедж як свою базу у Великій Британії. Вважається, що Гаррі зупинявся у Віндзорі під час своїх трьох візитів цьогоріч, але невідомо, де він, Меган і їхні двоє дітей — 4-річний принц Арчі й 2-річна принцеса Лілібет — зупинятимуться в майбутньому.

Фрогмор-котедж Фото: Getty

Будинок з чотирма спальнями в маєтку Фрогмор у Віндзорі подарувала герцогу і герцогині покійна бабуся Гаррі, королева Єлизавета II. Пара переїхала всього за кілька тижнів до народження сина Арчі в травні 2019 року.

У своїх мемуарах "Запасний", які були опубліковані в січні, Гаррі описав, як королівська пара ставилася до переїзду.

"Ми з Мег перенесли наш офіс у Букінгемський палац. Ми також переїхали в новий будинок. Фрогмор був готовий. Нам сподобалося це місце. З першої хвилини. Нам не терпілося прокинутися вранці, вирушити на довгу прогулянку садом, побачитися з лебедями. Особливо зі сварливим Стівом. Ми познайомилися з садівниками королеви, дізналися їхні імена і назви всіх квітів.... Вони були в захваті від того, наскільки ми цінували і хвалили їхній артистизм", — написав Гаррі.

Котедж Фрогмор також зберігав для Сассексів особливі спогади. Він розташований за два кроки від Фрогмор-Гауса, де Гаррі і Меган танцювали цілу ніч безперервно на своєму весіллі в травні 2018 року. Це також перше місце, куди вони привезли свого сина Арчі після Портлендської лікарні в Лондоні, де він народився 6 травня 2019 року.

І хоча Лілібет народилася в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, маленька принцеса відсвяткувала свій знаменний перший день народження в котеджі, коли минулого літа Гаррі і Меган повернулися до Великої Британії на святкування платинового ювілею покійної королеви.

Нагадаємо, тим часом принц Вільям і Кейт Міддлтон не хочуть переїжджати в маєток принца Ендрю.

Також Фокус писав детальніше про скандальний маєток Фрогмор.