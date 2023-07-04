Колишній чоловік Брітні Спірс не змушуватиме синів прощатися з матірʼю перед переїздом

Спадкоємці зірки сцени за кілька тижнів переїдуть на Гаваї.

Кевін Федерлайн не змушуватиме своїх синів прощатися з Брітні Спірс перед переїздом родини з Каліфорнії на Гаваї наступного місяця. Про це пише TMZ.

Колишній танцівник не змушує 17-річного Шона Престона або 16-річного Джейдена Джеймса попрощатися з їхньою мамою.

Інсайдер розповів виданню, що 45-річний Федерлайн, очевидно, заохочує хлопців побачитися зі Спірс, 41, перед великим переїздом, але не змушуватиме їх бачитися з артисткою, якщо вони цього не хочуть.

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Джерело додало, що сини Спірс ще не вирішили, чи будуть вони відвідувати матір перед відʼїздом.

Брітні Спірс Фото: Getty Images

Ексчоловік зірки сцени переселяє свою сім'ю на Гаваї, щоб вони могли уникнути пильної уваги ЗМІ. Також Кевін Федерлайн розповів, що його друга дружина Вікторія Прінс отримала пропозицію роботи в цьому штаті.

Брітні Спірс із синами Фото: Getty Images

Сама Спірс погодилася з тим, щоб її спадкоємці переїхали з батьком.

Нагадаємо, Брітні Спірс поділилася архівним фото сина в дитинстві.

Також Фокус писав про коментар Кевіна Федерлайна щодо чуток про бажання отримувати довше аліменти від Брітні Спірс.