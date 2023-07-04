Ріанна, Демі Мур і Бейонсе: як суперзірки повідомляли про свою вагітність

До епохи Інтернету, Демі знялася в ефектній фотосесії для обкладинки глянцю, а в наш час серед зірок про вагітність популярно повідомляти на концертах.

Зірки частенько виставляють своє особисте життя напоказ. І вагітність не виняток. Повідомлення про швидке поповнення в родині вони часто обставляють вельми драматично, роблячи з цього шоу. Одним із першопрохідців стала Демі Мур, яка заявила про свій цікавий стан просто на обкладинці популярного журналу. Як деякі з селебріті повідомляли про вагітність, пише Daily Mail.

Однією з останніх зірок, хто заявив про те, що чекає на дитину, стала Ріанна. І вона зробила це прямо на довгоочікуваному концерті. Але ця ідея була не нова.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Кортні Кардаш'ян із плакатом

Кортні Кардаш'ян приголомшила шанувальників, коли оголосила про свою вагітність від Тревіса Баркера на концерті його групи Blink-182.

Кортні Кардаш'ян із плакатом Фото: Скриншот

44-річна телезірка повідомила новини про свою дитину на початку цього місяця, піднявши табличку з написом "Тревісе, я вагітна!" поки вона стояла в натовпі на його шоу в Лос-Анджелесі.

Оголошення було натхненне музичним відео Blink-182 на їхній хіт 1999 року All The Small Things, у якому жінка в бікіні оголошує про свою вагітність, тримаючи табличку на шоу.

Ріанна на концерті

Ріанна і A$AP Rocky добре знаються на тому, як треба повідомляти важливі новини. Про першу вагітність співачка повідомила раптово, з'явившись на вулицях Нью-Йорка у відкритому рожевому пуховику Chanel, демонструючи свій живіт.

Другу вагітність вона довго тримала в секреті, поки не виступила між таймами "Супербоула 2023" в лютому.

Виступ Ріанни на Супербоулі Фото: Getty

Вийшовши на сцену вперше з 2018 року, Ріанна з'явилася в червоному комбінезоні Loewe, застебнутому на блискавку, і пуховому пальті Alaia.

35-річна співачка повністю приголомшила шанувальників, оскільки вона використала своє довгоочікуване повернення, щоб також підтвердити новини про свою дитину.

Бейонсе на концерті

Бейонсе розповіла про свою другу вагітність у культовій фотосесії в спідній білизні 2017 року, яка викликала величезний ажіотаж, коли вона поділилася знімком в Instagram.

Те саме фото Бейонсе

Ще більше вона здивувала своїх прихильників, коли підтвердила, що чекає на двійню від свого чоловіка Jay-Z після того, як у 2012 році у них народилася перша дитина Блю Айві.

Знімок у квітах співачка супроводила підписом "Ми хотіли б поділитися нашим коханням і щастям. Ми були благословенні двічі".

Пост швидко привернув величезну увагу в соціальних мережах і став одним із найбільш культових одкровень про вагітність.

А про першу вагітність Бейонсе повідомила не менш ефектно: на концерті 2011 року. Вона, виконуючи свій хіт Love On Top на церемонії вручення нагород Video Music Awards 2011 (VMA), розстебнула піджак і показала кругленький живіт.

Виступ Бейонсе

Вона підтвердила новину про свою дитину, сказавши: "Я хочу, щоб ви відчули любов, яка росте в мені".

Демі Мур на обкладинці

Демі Мур 1991 року задала тон, знявшись абсолютно оголеною і вагітною другою донькою Скаут для серпневого номера Vanity Fair.

Та сама обкладинка з Демі Мур

Знімок Енні Лейбовіц став культовим, подекуди піддався цензурі, але запустив моду на фотосесії вагітних, надихнувши інших зірок позувати оголеними під час вагітності.

За прикладом Демі пішли Мерая Кері, Брітні Спірс, Серена Вільямс і Сінді Кроуфорд.

Після актриса розповіла про культову фотосесію, визнавши, що спочатку вона призначалася для особистого фотоальбому, а не для обкладинки журналу.

Виступаючи на "Вечірньому шоу" з Джиммі Феллоном 2019 року, Демі поділилася: "Це було те, що вони зробили для мене і моєї сім'ї. Я сказала, що було б дивно, якби у них вистачило сміливості помістити мене на обкладинку. Вони передзвонили і сказали, що хотіли б це зробити. Я думаю, це був важливий момент... який змінив наше ставлення до вагітних жінок", — додала вона.

Карлі Клосс на червоній доріжці

Концерти, обкладинки та особисті повідомлення в соцмережах. Карлі Клосс зробила модними ще й червоні доріжки. Вона повідомила про свою вагітність, з'явившись у гламурній чорній сукні на Met Gala.

Карлі Клосс на Met Gala

Вона мала неймовірний вигляд в обтислому вбранні, яке не приховувало її живіт. На червоній доріжці до Карлі приєднався її чоловік-бізнесмен Джошуа Кушнер, 37 років, який з любов'ю дивився на неї, коли вони позували для фотографій.

Первісток пари народився в березні 2021 року. Зараз синові моделі Леві два роки.

Серена Вільямс на червоній доріжці

Приклад Карлі Клосс цього року наслідувала тенісна зірка Серена Вільямс. Вона повідомила про другу вагітність на Met Gala, одягнувши обтислу сукню.

Серена Вільямс і Алексіс Оганян на Met Gala Фото: Getty Images

41-річна тенісистка повідомила, що чекає на другу дитину від свого чоловіка Алексіса Оганяна, коли вони разом з'явилися на зірковому заході.

Після Серена написала в Instagram невеликий пост, у якому розповіла про те, як схвильована другою вагітністю.

Дженніфер Лопес на концерті

Дженніфер Лопес підтвердила, що вагітна на сцені під час свого концерту в Маямі в рамках свого туру El Cantante 2007 року.

Джей Ло і Марк Ентоні на концерті

Співачка оголосила, що чекає на першу дитину від свого тодішнього чоловіка Марка Ентоні в останній вечір свого туру.

Коли Марк приєднався до неї на сцені, вони сказали, що приберегли новину на останній вечір спеціально.

"Марк і я чекаємо дитину! Ми не хотіли нічого говорити раніше, тому що не хотіли відволікатися від туру. Це особливий час у нашому житті. І ми чекали останнього шоу, щоб розповісти вам", — додала Дженіфер, а потім Марк поцілував її живіт.

Кілька місяців по тому, в лютому 2008 року, Дженніфер народила близнюків Макса і Емму Муніс, яким зараз 15 років.

Кайлі Дженнер в Instagram

Кайлі зібрала рекордну кількість лайків, повідомивши вже не про вагітність, а про народження доньки Стормі в лютому 2018 року.

Те саме фото Кайлі Дженнер Фото: Instagram kyliejenner

Знімок, на якому вона стискає ручку немовляти, зібрав понад 13,6 мільйонів лайків до полудня того дня.

Кеті Перрі в кліпі

Кеті Перрі та Орландо Блум вважали за краще зберігати новину про вагітність у секреті. І Кеті розповіла про те, що чекає на первістка в чарівному кліпі на пісню Never Worn White, який було випущено в березні 2020 року.

Дочекавшись кінця відео, щоб підтвердити новини, Кеті у фіналі погладжувала свій живіт у гламурній білій сукні.

Кліп Кеті Перрі

Після того, як відео було випущене, Кеті вирушила в Твіттер, щоб розповісти про своє становище, зізнавшись, що їй приємно більше не тримати це в секреті.

Кеті й Орландо, які почали зустрічатися 2016 року, а пізніше побралися 2019 року, пізніше привітали свою доньку Дейзі Дав Блум у серпні 2020 року.

Карді Бі на телешоу

Cardi B оголосила, що чекає на дитину від партнера Offset під час свого виступу на шоу Saturday Night Live у прямому ефірі 2018 року.

Виступ Карді Бі

Співачка дебютувала зі своєю піснею Be Careful у білій сукні з рюшами, яка обтягувала її живіт.

Після того як вона так довго тримала вагітність у секреті, вона сказала, йдучи зі сцени: "Нарешті я вільна".

Про другу вагітність вона повідомила на сцені 2021 року.

Нагадаємо, про стать своєї майбутньої дитини Кортні Кардаш'ян і Тревіс Баркер повідомили за допомогою барабанної установки.