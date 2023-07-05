Колишню дружину Ченнінга Татума помітили із сином (фото)

Акторка вирушила на літню прогулянку з трьохрічним спадкоємцем.

Колишню дружину Ченнінга Татума Дженну Деван помітили із сином. Про це пише Daily Mail.

42-річну американську акторку та танцівницю помітили в Лос-Анджелесі з трирічним сином Каллумом на руках. Зірка фільму "Крок вперед" обрала для літньої прогулянки вільний сарафан із квітковим принтом та пару білих кросівок. Волосся знаменитість зібрала в пучок, додавши до образу сонцезахисні окуляри.

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Танцівниця не додала жодної коштовності до свого ансамблю, звівши аксесуари до мінімуму. Вона тримала на руках сина Каллума, який був одягнений у футболку та шорти.

Акторка народила Каллума в березні 2020 року від свого нареченого Стіва Казі. Пара заручена з лютого 2020 року.

Деван також виховує 10-річну доньку Еверлі зі своїм колишнім чоловіком Ченнінгом Татумом. Після зустрічі на зйомках картини "Крок вперед" Ченнінг і Дженна одружилися в 2009 році.

Однак у квітні 2018 року жінка подала на розлучення, яке було офіційно оформлене у 2019 році.

Наразі зірка "Супер Майка" зустрічається з акторкою Зої Кравітц.

Ченнінг Татум та Дженна Деван Фото: Getty Images

Нагадаємо, Ченнінг Татум розповів про труднощі виховання доньки.

Також Фокус писав про одкровення Ченнінга Татума щодо важкого розлучення з колишньою коханою.