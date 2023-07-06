У сім'ї Кейт Міддлтон скоро буде поповнення (фото)

Алізе продемонструвала кругленький живіт на фотографіях, якими поділився її чоловік.

36-річний молодший брат принцеси Уельської, Джеймс Міддлтон, і його дружина Алізе Тевенет оголосили, що чекають на первістка. Про це майбутній тато написав на своїй сторінці в соцмережі, опублікувавши фото коханої з кругленьким животом і з собакою Мейбл.

"Ми не могли бути більш схвильовані… ну, Мейбл, може бути. Це був дуже важкий початок року після втрати моєї любої Елли, проте ми закінчимо рік найдорогоціннішим маленьким поповненням у нашій зростаючій сім'ї", — йдеться у підписі.

Дитина стане сьомим онуком для батьків Джеймса, Керол і Майкла Міддлтонів. Вони вже є бабусею і дідусем дітей Кейт і Вільяма, принца Джорджа, принцеси Шарлотти і принца Луї, а також дітей Піппи та її чоловіка Джеймса Метьюза, Артура, Грейс і Роуз.

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У коментарях підписники поспішають привітати щасливу пару:

"Це така радісна новина. Всього найкращого!", "Величезні привітання вам обом", "Які приголомшливі душевні новини, якими можна поділитися! Бажаю всім вам усього хорошого і щасливого часу".

Джеймс і французька фінансова аналітикиня Алізе одружилися 11 вересня 2021 року в Борм-ле-Мімоза (Франція). Наречена вдягнула весільну сукню у стилі Бардо 1980-х років, що належала її свекрусі Керол.

На урочистостях були присутні батьки та обидві сестри Джеймса з чоловіками і дітьми. У ролі квітникарок на весіллі виступили улюблені собаки пари Елла і Мейбл.

В одному з інтерв'ю Міддлтон зізнавався, що своїм знайомством із дружиною в клубі Південного Кенсінгтона в Челсі у 2018 році зобов'язаний Еллі.

"Елла лежала біля моїх ніг під столом. Зрозумівши, що їй може знадобитися вода, я довірив їй підійти до чаші з водою через терасу. Однак вона рвонула до Алізи. Трохи зніяковівши, я підійшов, щоб вибачитися і повернути Еллу. Але Алізе подумала, що я офіціант, і замовила їй напій, продовжуючи гладити Еллу, яка в цей момент лежала на спині, насолоджуючись увагою. Мало я знав, але я щойно зустрів свою майбутню дружину, і все завдяки Еллі. Якби я не довіряв Еллі, я б не привів її до клубу Південного Кенсінгтона, і вона не змогла б привітатися з жінкою, яка стала моєю нареченою", — згадував Джеймс.

Собаки не стало в січні 2023 року, що стало важкою втратою для пари. Джеймс досі згадує Еллу у своїх зворушливих постах, присвячених їй.

Раніше Фокус писав, що Елла врятувала Джеймса Міддлтона від самогубства.