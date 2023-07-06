Кеті Перрі та Орландо Блум в елегантних нарядах відвідали Вімблдон (фото)

Знаменитості продемонстрували почуття, коли вболівали за свої улюблені команди.

38-річна американська співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум відвідали тенісний турнір Вімблдон у Лондоні. Про це пише People.

Зіркова пара була помічена під час денного побачення. Відвідуючи третій день легендарного тенісного турніру в All England Lawn Tennis and Croquet Club у Лондоні, знаменитості продемонстрували свої почуття, вболіваючи за різні команди.

Кеті була в чорному топі в поєднанні з бантом у горошок. До образу вона додала пару сонцезахисних окулярів і продемонструвала нову зачіску, якою нагадала стиль Одрі Гепберн.

Тим часом її наречений, 46-річний Орландо Блум, носив темно-синій костюм і краватку в тон. До офіційного наряду він додав сонцезахисні окуляри.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Орландо Блум та Кеті Перрі Фото: Getty Images

В один момент закохані поцілувалися на публіці.

Орландо Блум та Кеті Перрі Фото: Getty Images

Пара, яка познайомилася у 2016 році на вечірці "Золотого глобуса", тісно пригорнулася одне до одного. Між поцілунками та перешіптуванням одне одному на вухо, вони активно вболівали за своїх улюблених гравців.

Кеті Перрі Фото: Getty Images

Нагадаємо, наприкінці травня 2023 Орландо Блум відпочивав на пляжі в Каннах.

Також Фокус писав про образ принцеси Уельської Кейт Міддлтон під час другого дня Вімблдонського турніру.