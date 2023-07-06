Кеті Перрі та Орландо Блум в елегантних нарядах відвідали Вімблдон (фото)
Знаменитості продемонстрували почуття, коли вболівали за свої улюблені команди.
38-річна американська співачка Кеті Перрі та актор Орландо Блум відвідали тенісний турнір Вімблдон у Лондоні. Про це пише People.
Зіркова пара була помічена під час денного побачення. Відвідуючи третій день легендарного тенісного турніру в All England Lawn Tennis and Croquet Club у Лондоні, знаменитості продемонстрували свої почуття, вболіваючи за різні команди.
Кеті була в чорному топі в поєднанні з бантом у горошок. До образу вона додала пару сонцезахисних окулярів і продемонструвала нову зачіску, якою нагадала стиль Одрі Гепберн.
Тим часом її наречений, 46-річний Орландо Блум, носив темно-синій костюм і краватку в тон. До офіційного наряду він додав сонцезахисні окуляри.
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В один момент закохані поцілувалися на публіці.
Пара, яка познайомилася у 2016 році на вечірці "Золотого глобуса", тісно пригорнулася одне до одного. Між поцілунками та перешіптуванням одне одному на вухо, вони активно вболівали за своїх улюблених гравців.
Нагадаємо, наприкінці травня 2023 Орландо Блум відпочивав на пляжі в Каннах.
Також Фокус писав про образ принцеси Уельської Кейт Міддлтон під час другого дня Вімблдонського турніру.