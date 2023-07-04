Кейт Міддлтон надихнулася образом принцеси Діани (фото)

Дружина принца Вільяма відвідала другий день турніру Вімблдон.

Related video

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон відвідала другий день тенісного турніру Вімблдон у Лондоні. Про це пише Hello Magazine.

Королівська персона прибула на спортивну подію в ніжно-м’ятному блейзері Balmain з чіткими білими лацканами та двобортним дизайном та білій плісированій спідниці максі.

Принцеса Кейт доповнила свій м’ятний свіжий наряд класичними білими туфлями на шпильці, що нагадує традиційну колірну гамму тенісу, і тримала в правій руці сумку Mulberry. До образу вона додала перлинні сережки.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

На певний час дружина принца Вільяма діставала парасольку, аби сховатися від лондонської літньої зливи.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Судячи з усього, принцеса Уельська віддала шану своїй покійній свекрусі, принцесі Діані, своїм новим образом. Мама принца Вільяма була відома своєю любов’ю до великих чоловічих блейзерів, надягаючи кілька м’ятних речей під час виконання королівських обовʼязків.

Принцеса Діана у 1990 році Фото: Getty Images

У 1990 році принцеса Діана з'явилася на балконі Букінгемського палацу з маленьким принцом Гаррі. Вона була в м’ятно-зеленому блейзері з дизайном без коміра та білими контрастними деталями – як останній образ Кейт Міддлтон на Вімблдоні.

Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон одного разу пропустила Вімблдон.

Також Фокус писав про зміну королівського стилю Кейт Міддлтон.