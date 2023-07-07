Єва Мендес прокоментувала акторську гру Раяна Гослінга

Знаменитість пригадала їхній спільний проєкт "Місце під соснами".

49-річна американська акторка Єва Мендес висловилася про акторську роботу свого чоловіка Раяна Гослінга.

У пості, опублікованому в Instagram, зірка екрану показала архівні кадри з фільму 2013 року "Місце під соснами", у якому вони з Раяном познайомились.

Мендес написала: "Моя людина. Моє життя… Сказати, що він найкращий актор, з яким я коли-небудь працювала, — нічого не сказати".

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Мати двох додала: "Дякую блискучій і прекрасній Греті Гервіг", додавши цитату про Гослінга з нового інтервʼю режисера "Барбі".

Раян Гослінг та Єва Мендес

"Це деяка комбінація Марлона Брандо, Джина Вайлдера, Джона Беррімора, Джона Траволти", — описала акторську гру Гослінга Гервінг.

Вона використала ту саму цитату, щоб помістити поверх одного з фрагментів їхнього кримінально-драмового фільму 2013 року, який зобразив їх як сім’ю з трьох осіб, що бореться з труднощами.

Також 49-річна акторка показала ролик з кадрами нової ролі Кена свого чоловіка у фільмі "Барбі" з Марго Роббі.

Раян Гослінг

Дві зірки, які виховують спільних доньок Есмеральду, 8, і Амаду, 7, відомі тим, що тримають подробиці своїх стосунків у таємниці.

Нагадаємо, Раян Гослінг висловився про свою кохану Єву Мендес.

Також Фокус писав про секрет сяючого обличчя Єви Мендес.