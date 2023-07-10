Яз збільшити зріст. Топ 10 найкращих овочів, які допоможуть вам стати вищими

Мінерали та вітаміни, що містяться в деяких овочах, можуть допомогти збільшити ваш зріст на кілька сантиметрів.

Наш зріст багато в чому залежить від генів, проте часто люди не досягають свого ідеального зросту через скудний раціон та дефіцит необхідних поживних речовин. Саме тому важливо включати до свого раціону різноманітні продукти. Наприклад, є низка овочів, які можуть допомогти вам вирости на кілька см. Додавання цих овочів до вашого раціону допоможе правильній секреції гормонів росту та закриє важливі дефіцити необхідних нутрієнтів, що сприятиме досягненню високого зросту. Про це пише Stylecraze.

Одне з досліджень показало, що хлопчики, які вживали багато овочів і фруктів, у дошкільному віці були на 1,3 см вищими, а під час вступу до школи на 2,4 см вищими за тих дітей, які вживали мало овочів.

Оптимального зросту люди досягають до підліткового віку, проте правильне збалансоване харчування, в якому достатня кількість різноманітних овочів, допоможе поліпшити ваше здоров'я. Ось десятка овочів, які допоможуть вам природним чином збільшити ваш зріст, навіть якщо ви вже давно не підліток.

Ревінь

Фото: Freepik

Ревінь — трав'яниста багаторічна рослина, яка росте з товстих і коротких кореневищ. Ці рослини вважаються фруктами в Сполучених Штатах. Ревінь можна готувати як основну страву, а також вживати на десерт. Споживання цієї рослини допомагає організму боротися з діабетом, також стимулює секрецію гормонів росту в організмі, допомагаючи вам стати вище.

Кале

Листова капуста — дуже поживна рослина, вона містить вітаміни C, К, PP і вітаміни групи В: B6, B2, B1, а також мінеральні речовини: бета-каротин, калій, кальцій, натрій, магній і фосфор та розчинну клітковину. Вживання капусти кале також може допомогти у збільшенні росту.

Шпинат

Фото: Jacqueline Рowell/Pexels

Шпинат дуже поживний і містить кальцій, вітаміни, залізо та клітковину, які необхідні для правильного функціонування організму. Шпинат називають найпотужнішим стимулятором для росту м'язів, тому він надзвичайно важливий для організму.

Ріпа

Ріпу можна знайти по всьому світу! Цей красивий овоч містить вітаміни, клітковину, білк та жири. Ріпа сприяє кращому засвоєнню кальцію з їжі, що призводить до поліпшення здоров'я кісток. А це також може допомогти збільшити ріст.

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Бамія

Бамія — квітуча рослина, відомі назви бамії — дамські пальчики, гамбо або бхінді. Бамія на смак нагадує щось середнє між кабачком і спаржею. Це дуже клейкий овоч й діє він як проносне. Бамія дуже поживна й містить вітаміни, мінерали, вуглеводи, воду та клітковину. Ці поживні речовини працюють, щоб вивести гормони росту в організмі зі сплячки і допомогти тілу рости!

Квасоля

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Квасоля — це поживні боби, вона містить поживні речовини, такі як вітаміни, білки, вуглеводи, фолієву кислоту і клітковину. Споживання зеленої квасолі може допомогти збільшити ваш зріст, оскільки вона містить велику кількість рослинного білка.

Горох

Горох дуже поживний й також може допомогти вам стати трохи вищим. Горошинки містять білки, вітаміни, клітковину, лютеїн і мінерали, які, як відомо, сприяють високому зросту.

Брюссельська капуста

Брюссельська капуста належить до сімейства капустяних. Вона має протиракові властивості, а також містить вітаміни, мінерали, білки, залізо, клітковину та інші важливі нутрієнти. Поєднання всіх корисних речовин допомагає підвищити рівень гормонів росту й змусити їх працювати на повну силу.

Брокколі

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Броколі належить до родини капустяних. Ця капуста дуже поживна, містить вітамін С, різні волокна та залізо. Вживання броколі допомагає підтримувати здорове харчування та правильне функціонування організму, а також допомагає поліпшити ріст завдяки наявності вітаміну К та інших поживних речовин.

Бок-чой

Бок-чой — це китайська черешкова капуста. У бок-чоя немає качанів, натомість навколо центральної бруньки формується гладке, темно-зелене листя на товстих стеблах. У бок-чої міститься велика кількість вітаміну А і С. В, білки, жири, клітковина, а також кальцій, натрій, залізо і магній. Цей вид капусти також стимулює вироблення гормонів росту й допомагає активувати їх.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.