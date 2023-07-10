Бейонсе виступила в сукні-прикрасі від Tiffany & Co. (фото)

Артистка почала тур Північною Америкою.

41-річна американська співачка Бейонсе виступила на концерті в Торонто у сукні-прикрасі. Знімками зірка сцени ділиться у своєму Instagram з понад 300 млн підписників.

Напередодні артистка відкрила північноамериканську частину туру Renaissance концертом в одному з найбільших міст Канади. На сцену знаменитість вийшла у сукні, яку спеціально для неї виготовив ювелірний дім Tiffany & Co.

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Бейонсе

"Амбасадор будинку @Beyonce носить індивідуальну сукню Tiffany & Co. Elsa Peretti® Mesh для відкриття RENAISSANCE WORLD. Майстрині виготовили унікальну сукню з чуттєвих сітчатих стрічок, символізуючи інноваційний артистизм Перетті, чуттєвість сучасного стилю", — зазначили представники ювелірного дому.

Сукня виглядала як суцільна прикраса на тілі американської співачки. Її довге розкішне волосся було розпущене. А до концертного образу Бейонсе додала лаконічні сережки.

Бейонсе

Нагадаємо, Бейонсе з донькою вирушила на весілля свекрухи.

Також Фокус писав про відпочинок Бейонсе на озері Комо.