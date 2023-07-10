Роузі Гантінгтон-Вайтлі зʼявилася на публіці в розкішному білосніжному ансамблі (фото)

Знаменитість відвідала показ Dolce&Gabbana в Апулії.

36-річна британська модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі зʼявилася на публіці в розкішному білосніжному ансамблі. Знімками зірка подіумів ділиться у своєму Instagram з понад 18 млн підписників.

Кохана Джейсона Стейтема зʼявилася на модному івенті. Гантінгтон-Вайтлі стала гостею показу Dolce&Gabbana в Апулії, Італія.

"Ангел Victoria's Secret" продемонструвала свою підтягнуту фігуру в укороченому топі з тюлю на бретелях та блискучій спідниці з бісером. Топ мав гламурний максі-шлейф із тюлю, зав’язаний за її спиною, який м’яко спадав каскадом.

Вона зібрала волосся в елегантну зачіску та зробила ефектний макіяж.

"Привіт Апуліє 🇮🇹🌺 @dolcegabbana", — підписала кадри англійська знаменитість.

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Роузі Гантінгтон-Вайтлі

До італійського аутфіту знаменитість додала мініатюрну сумочку в тон основного наряду.

"Висока мода Dolce & Gabbana в Апулії 🇮🇹", — написала Роузі під іншим постом.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, Роузі Гантінгтон-Вайтлі показала рідкісний знімок коханого з однорічною донькою.

Також Фокус писав про 36-річчя Роузі Гантінгтон-Вайтлі.