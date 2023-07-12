Зейн Малік уперше прокоментував сварку з Йоландою Хадід

Восени 2021 музикант мав конфліктну ситуацію з мамою Джіджі Хадід, після чого пара розійшлася.

30-річний британський співак Зейн Малік уперше прокоментував у подкасті Call Her Daddy скандал з Йоландою Хадід.

Колишній бойфренд Джіджі Хадід не заперечував звинувачення після того, як у вересні 2021 року нібито штовхнув голландську модель до комода та облаяв її.

Музиканту довелося пройти 360-денний випробувальний термін на додаток до завершення курсу контролю над гнівом.

Під час виступу в подкасті Зейн сказав, що вважає, що впорався із ситуацією "найкращим чином", і описав інцидент як "сімейні проблеми".

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Йоланда Хадід Фото: Instagram yolanda hadid

"Я знав, яка ситуація, і я знав, що сталося, і люди, які були залучені, знають, що сталося, і це все, що має значення. Це сімейні проблеми, я б краще залишив це в сім’ї. Я дуже добре ставлюся до своєї дитини", — зазначив музикант пакистанського походження.

Джіджі Хадід та Зейн Малік Фото: Instagram gigihadid

29 вересня 2021 року Йоланда поїхала до помешкання, яке Зейн тоді поділив зі своєю колишньою Джіджі Хадід. Вони почала сваритися, і Зейн "схопив Йоланду" і "заштовхнув" її в комод. Після цього співак та модель, які виховують спільну доньку Хай, розійшлися.

Нагадаємо, Зейн Малік розкрив слово, яким його називає дворічна спадкоємиця.

Також Фокус писав про новий ймовірний роман Зейна Маліка.