Князь Монако Альбер несподівано приїхав на Вімблдон без дружини

Шарлен не з'являлася на публіці вже три тижні. А її чоловік поїхав на тенісний турнір зі своєю кузиною.

Князь Монако Альбер раптово з'явився на трибунах Вімблдонського тенісного турніру без дружини, але в компанії своєї кузини Мелані-Антуанетти де Массі. Про це пише Daily Mail.

Таблоїди знову запідозрили князівське подружжя в розладі, бо Альбер приїхав на Вімблдон без дружини. І княгиня Шарлен не з'являлася на публіці вже майже місяць.

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Компанію Альберу склала його кузина Мелані-Антуанетта де Массі. Мелані-Антуанетта — близька подруга родини. Вважається, що саме вона підтримала Шарлен, коли вона повернулася з ПАР після довгої відсутності.

Князь Альбер і його кузина Мелані-Антуанетта де Массі на Вімблдоні Фото: Getty Images

Князь Альбер з'явився в Королівській ложі Вімблдону поруч з королевою Каміллою і відмінно проводив час: вони з Мелані-Антуанеттою весь час жартували і базікали.

Вони дивилися матч між Онс Жабер із Тунісу та Оленою Рибакіною, яка виступає за Казахстан.

До слова, перемогла Онс Жабер. Наступною її суперницею буде Аріна Соболенко, з якою вона вже грала на Вімблдоні два роки тому і поступилася їй у чвертьфіналі.

Князь Альбер на Вімблдоні

Також княгиня Шарлен була відсутня на дні королівської сім'ї, минулого тижня. Тоді парою князя Альбера стала 58-річна принцеса Монако Стефанія, до якої долучилися її син Луї Дюкре з дружиною Марі та донькою Каміллою Готліб.

Востаннє Шарлен виходила у світ на церемонії вручення премії "Золоті німфи" 20 червня, і вона жодним чином не відреагувала в соцмережах, коли минулого тижня, 1 липня, вона і князь Альбер відзначали 12-ту річницю весілля.

Відомо, що 38-річна Мелані-Антуанетта, дочка двоюрідної сестри принца Альберта Елізабет, підтримувала Шарлен під час її повернення до центру уваги після періоду хвороби та лікування від "виснаження".

Мелані була постійним учасником королівських заходів з 2010 року, після того, як взяла на себе роль своєї матері Елізабет в ролі довіреної особи королівської сім'ї.

Однак, попри гадану легкість і близькість, з якою Мелані-Антуанетта вписується в королівське коло, генеалогічне древо сповнене набагато складнішою історією.

Стверджується, що її бабуся Антуанетта де Монако, баронеса де Массі, яка була старшою сестрою Реньє, одного разу виношувала план скинути його з престолу за допомогою порочних чуток про те, що він не може зачати спадкоємця.

У березні цього року французький журнал ROYAUTÉ заявив, що принц і колишній олімпійський чемпіон з плавання перебувають у процесі розлучення, але Палац швидко спростував усі чутки.

Але Шарлен усе-таки була відсутня в Монако більшу частину 2021 року, коли лікувалася у своїй рідній Південній Африці, і після повернення її госпіталізували у швейцарську клініку.

Вона пропустила сьомий день народження своїх близнюків Габріелли і Жака і десяту річницю весілля з Альбером.

Відтоді в таблоїдах періодично з'являються чутки про те, що Шарлен і Альбер розлучаються, але вони знову з'являються разом і здаються ідеальною парою. Раніше Фокус писав про те, що князівське подружжя провело свою шлюбну ніч у різних готелях. Одразу після весілля з'явилися чутки про те, що Шарлен намагалася втекти з власного весілля і її спіймали тільки в аеропорту.

Утім, скоро Netflix почне знімати серіал про князів Монако. Причому участь у ньому візьмуть члени сім'ї, які й розкажуть усі секрети. Деяким уже кілька сотень років. Наприклад, вважається, що над Будинком Грімальді нависло прокляття відьми.