Ілон Маск будує собі скляний будинок на території заводу, — WSJ

Хоч мільярдер раніше й говорив, що хоче позбутися всієї своєї "земної" нерухомості, але, схоже, йому це не вдалося.

Мільярдер Ілон Маск, чиї статки оцінюють у 240 мільярдів доларів, схоже, вирішив порушити власну обіцянку "не мати дому", дану 2020 року, і все-таки обзавестися житлом. Про це пише WSJ.

За словами інсайдерів, у компанії з виробництва електромобілів Tesla з'явився якийсь надсекретний "Проект 42". Це будівля зі скляними стінами, яка має розташовуватися недалеко від штаб-квартири компанії Tesla, що розташовується біля міста Остін у Техасі.

Завод "Тесла" в Техасі

Незрозуміло, чи побудована будівля, і чи почали вже її будувати, але в компанії зробили замовлення на велику партію надміцного скла.

До рук журналістів потрапили кілька концептів будинку. Один із них зображував шестикутний будинок із заводом Tesla на задньому плані.

На інших візуалізаціях було зображено велику скляну коробку, що нагадує магазин Apple на П'ятій авеню на Мангеттені, з житловою зоною, що включає спальні, ванні кімнати та кухню. На деяких планах будівлі був навіть водоспад і концепт автомобіля Tesla Cybertruck, що наближається до будови. Серед людей, близьких до проекту, навіть ходили чутки, що це буде музей, а не будинок. Або що сам будинок включатиме в себе музей.

За словами людей, знайомих із ситуацією, проєкт привернув увагу юристів і членів ради директорів Tesla, коли вони побачили замовлення на скляні панелі вартістю в кілька мільйонів доларів.

Після члени ради директорів Tesla розслідували, чи використовували ресурси компанії не за призначенням, і яку роль відігравав у цьому Маск.

Tesla, Маск і Робін Денхолм, голова правління Tesla, не відповіли на запити про коментарі, як і інші члени правління.

Завод Tesla в Остіні, який компанія називає Giga Texas, є ключовим елементом бізнес-імперії Маска, що розширюється, у штаті Самотньої зірки. Маск раніше говорив, що хотів побудувати місто-утопію вздовж річки Колорадо.

Завод "Тесла" в Техасі

Раніше партнери Маска шукали нерухомість у районі Остіна для підприємця-мільярдера.

52-річний мільярдер протягом свого життя вів доволі кочовий спосіб життя, але встиг придбати кілька будинків. Коли він вирішив летіти на Марс, він заявив, що збирається позбутися всієї своєї "земної нерухомості".

Він розповідав, як спав на автомобільному заводі Tesla в Каліфорнії під час напружених робочих періодів. А коли купив Twitter, то спав і просто у штаб-квартирі цієї соціальної мережі в Сан-Франциско.

2021 року Маск зізнавався, що живе у друзів, а потім поставив збірний будиночок за 50 тисяч доларів на території заводу. Співачка Граймс, з якою він тоді зустрічався, повністю підтримувала його кочовий спосіб життя.