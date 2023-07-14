Нарешті, через 20 років вийде сиквел популярного фільму "Моє велике грецьке весілля"

Свого часу фільм став сенсацією, зібравши 368,7 мільйона доларів за бюджету всього в 5 мільйонів доларів.

Восени цього року на екрани вийде продовження романтичної комедії "Моє велике грецьке весілля". До своїх ролей повернуться Ніа Вардалос і Джон Корбетт. Про це пише Daily Mail.

Перший фільм вийшов ще 2002 року і став справжньою сенсацією. Тому що при скромному бюджеті в 5 мільйонів доларів, зібрав колосальну касу в 368,7 мільйона доларів.

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Історія доньки емігрантів із Греції, які живуть у США і намагаються видати доньку заміж за "пристойного грецького хлопця" виявилася дуже популярною. І зробила режисера й актрису Ніу Вардалос зіркою. Роль її негрецького бойфренда виконав Джон Корбетт, зірка серіалу "Секс і місто".

Постер першого фільму "Моє велике грецьке весілля" Фото: Скриншот

Фільм був номінований на "Оскар" за найкращий оригінальний сценарій і на "Золотий глобус".

У 2016 році в Канаді було знято сиквел із тими самими акторами, але хоч він і зібрав касу в 90 мільйонів за бюджету 18 мільйонів доларів, але такого успіху він не мав.

У третій частині сім'ї головної героїні Тули Портокалос їде до Греції, щоб возз'єднається з родиною. І фільм обіцяє бути "душевною і веселою подорожжю, сповненою кохання і несподіваних сюжетних поворотів". Подорож за сюжетом, була останнім бажанням батька головної героїні перед смертю.

Постер фільму "Моє велике грецьке весілля 3" Фото: Скриншот

На жаль, ця частина історії перегукується з реальністю, тому що актор Майкл Костянтин, який зіграв батька головної героїні, помер у серпні 2021 року у віці 94 років. Новий фільм присвячений його пам'яті.

Інші актори повернуться до своїх ролей.

Трейлер фільму "Моє велике грецьке весілля"

Зйомки повністю пройшли в Греції. На екрани сиквел "Моє велике грецьке весілля 3" вийде 8 вересня.

Цікаво, але Джона Корбетта шанувальники незабаром зможуть побачити у ще одному сиквелі: у серіалі "І просто так...", який продовжує історію героїнь шоу "Секс і місто". Його герой Ейдан Шоу знову зустрінеться з Керрі Бредшоу.

Сам актор, хоч і грає романтичних героїв, уже давно і щасливо одружений з Бо Дерек, відомою актрисою і фотомоделлю 1980-х. Пара була разом із 2002 року. Але шлюб уклала тільки 2021 року.