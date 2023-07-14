Кейт Міддлтон і принц Вільям із дітьми несподівано з'явилися на авіашоу (фото)

Принц Вільям, Кейт Міддлтон і троє їхніх дітей приїхали в Глостершир, щоб подивитися на літаки.

Принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта нарешті попрощалися зі школою і вирушили на канікули. І їхній перший вихід у світ відбувся на авіашоу Royal International Air Tattoo у Глостерширі. Про це пише Daily Mail.

Принцеса Вельська вибрала ефектний бежевий блейзер Blaze Milano з білою блузкою і зшитими на замовлення синіми штанами, а принцеса Шарлотта, схоже, повторила свій образ у смугастій сукні.

Раніше вона була в цій же літній сукні від Рейчел Райлі на Іграх Співдружності минулого року. Тоді проста сукня за 39 фунтів стерлінгів стала справжнім хітом продажів, і була розпродана за лічені години.

Кейт Міддлтон і принцеса Шарлотта Фото: Getty Images

Три молодих члени королівської сім'ї розлучилися зі своєю школою Ламбрук у Беркширі та почали свої літні канікули з прогулянки авіашоу.

Першим літаком, який вони оглянули, став величезний транспортний C-17, який використовувався для перевезення труни покійної королеви Єлизавети напередодні її похорону у вересні минулого року. Тоді літак ВПС Великої Британії доставив труну з Шотландії, де померла королева, до Лондона.

Опісля принц і принцеса Уельські з дітьми оглянули старовинні літаки, і ті, які й зараз використовуються Королівськими ВПС. Принцу Джорджу навіть дозволили натиснути кілька кнопок.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон із дітьми на авіашоу Фото: Getty Images

Захід Royal International Air Tattoo є одним із найбільших авіашоу у світі, і всі доходи, отримані за вихідні, підуть до Благодійного фонду Королівських ВПС для підтримки ініціатив, зокрема інженерних та льотних стипендій.

Кейт взяла на себе роль покровителя організації Air Cadet від принца Філіпа в грудні 2015 року. А принц Вільям сам служив у пошуково-рятувальних силах RAF з 2010 по 2013 рік, що базуються в RAF Valley в Англсі.

Принц Джордж уперше відвідав авіашоу разом із батьками ще 2016 року, коли йому було три роки. Не виключено, що цього року візит на авіашоу приурочили до його дня народження. 10 липня принцу виповнюється 10 років. І він цікавиться авіацією так само, як його батько і дід.

Нагадаємо, востаннє діти принца Вільяма і Кейт Міддлтон виходили у світ на параді Trooping the Color. Тоді вони їхали у відкритому екіпажі.

А після принц Джордж разом із батьком сходив на матч із крикету. Там їм компанію склали прем'єр-міністр Ріші Сунак і актор Стівен Фрай.