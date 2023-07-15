Дантес розповів, чи запросили його на весілля Дорофєєвої та Кацуріна

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про своє розлучення у березні 2022. У липні 2023 співачка вийшла заміж за Михайла Кацуріна.

35-річний український співак та блогер Володимир Дантес зізнався, чи запросила його Надя Дорофєєва на весілля з Михайлом Кацуріним. Про свої стосунки з колишньою коханою музикант розповів в інтервʼю Маші Єфросиніній.

За словами блогера, вони з Дашею Кацуріною знали про підготовку до весілля, проте їх не запрошували на подію.

"Мене — ні. Дашу — теж ні. Але ми знали про нього до цього. Я думаю, що це було б дивно", — зізнався Дантес.

Зокрема Володимир розповів, що не тримає образи на колишню дружину і практично не спілкується з нею. У той час, як Даша Кацуріна часто розмовляє з колишнім чоловіком, адже в них є спільні бізнеси та двоє дітей.

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Володимир Дантес

Ведуча Маша Єфросиніна пригадала їхнє інтервʼю в січні 2022 року, яке так і не вийшло. Під час зйомок матеріалу вона запідозрила, що між колишнім подружжям виникли негаразди, адже Дорофєєва відмовлялася давати коментарі про Дантеса та його творчість.

Надя Дорофєєва та Володимир Дантес Фото: nadyadorofeeva

Наразі співак зустрічається з Дашею Кацуріною та допомагає їй виховувати двох дітей — Олександру та Івана. Вони більшість часу проводять у Варшаві.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін несподівано оголосили про своє одруження та показали перші весільні кадри.

Також Фокус писав про реакцію Дантеса на спільну пісню Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна.