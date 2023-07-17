Чому я не худну. 8 причин, чому не йде вага на дефіциті калорій

Якщо ви обмежили своє харчування і щодня займаєтеся спортом, щоб схуднути, але не бачите жодних результатів, ви можете запитати: "Чому я не втрачаю вагу, незважаючи на дефіцит калорій?". Як швидко має йти вага і чому ваш дефіцит калорій може працювати не так, як повинен.

Багато людей вважають, що вправ або дієти вже достатньо для того, щоб вага різко почала знижуватися. Однак це не так, якщо не дотримуватися дефіциту калорій. Сон також може вплинути на процес спалювання жиру. Його нестача може призвести до стресу і збільшення секреції кортизолу, що може вплинути на метаболізм жиру. Поганий сон також може збільшити тягу до їжі, що ускладнює підтримання дефіциту калорій. Про це пише Welltech.

Безпечний і стійкий дефіцит калорій має бути приблизно на 10-20% меншим, ніж ваша звичайна калорійність. Це дозволить безпечно худнути та не втрачати м'язову масу.

Залежно від того, скільки ваги вам потрібно скинути, може знадобитися більше або менше часу, щоб позбутися зайвого жиру. За здорового дефіциту калорій ви повинні прагнути втрачати від 0,5 до 1 кг на тиждень, а це означає, що для скидання 10 кг може знадобитися від 70 до 140 днів, залежно від вашої середньої щотижневої втрати.

Якщо ви рахуєте калорії, але вага не зникає, то найімовірніше на втрату ваги впливають інші чинники. Ось найголовніші з них.

Неправильно розрахована норма калорій

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Якщо ви не втрачаєте вагу на низькокалорійній дієті або, що ще гірше, додаєте, незважаючи на дефіцит калорій, зверніть увагу на дві можливі причини:

можливо, ви неправильно розрахували свій дефіцит калорій

ви не відкоригували його, після того, як вже схудли

Дефіцит калорій розраховується за масою тіла. Таким чином, початковий дефіцит калорій може перетворитися на підтримуючий рівень калорій, коли ви почнете менше важити. Через це дефіцит калорій необхідно час від часу перераховувати в процесі схуднення, щоб він відображав вашу поточну вагу і дієтичні потреби.

Нездорове харчування

Багато людей скорочують калорії, але не зосереджуються на типі калорій, які вони споживають. Наприклад, якщо ви дотримуєтеся дієти з низьким вмістом білка і високим вмістом цукру й жирів, це може перешкодити схудненню, навіть якщо зберігається дефіцит калорій.

Вживання алкоголю також може призвести до надмірного споживання калорій і цукру з самого алкоголю та їжі, яку зазвичай їдять разом із ним.

Нестача сну

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Занадто мало сну може призвести до підвищення рівня стресу, що зі свого боку підвищить рівень гормону стресу кортизолу. Цей гормон відповідає за збільшення накопичення жиру, руйнування м'язової тканини і подальше зниження обміну речовин.

Зниження швидкості метаболізму означає, що вашому тілу потрібно менше калорій, щоб вижити, а це означає, що те, що раніше було дефіцитом калорій, може в кінцевому підсумку стати балансом калорій та перешкоджати схудненню.

Стан здоров'я

Деякі стани здоров'я можуть бути причиною того, що ви відчуваєте дефіцит калорій і не втрачаєте вагу. До них здебільшого належать гормональні дисбаланси, такі як гіпотиреоз, захворювання, що впливають на реакцію інсуліну та метаболізм глюкози, такі як діабет, або їхнє поєднання. Прикладом поєднання цих двох дисбалансів є синдром полікістозних яєчників

Приймання деяких ліків

Деякі ліки, як-от нейролептики, антидепресанти, ліки від діабету і неалкогольної жирової хвороби печінки, гормональна терапія і кортикостероїди, можуть гальмувати втрату ваги й фактично сприяти накопиченню жиру.

Надмірні фізичні навантаження

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Якщо ви багато тренуєтеся, особливо якщо це силові тренування, ваша вага може не змінюватися через збільшення м'язової маси, що може призвести або до того, що вага ваша залишиться колишньою, або, навпаки, збільшиться.

Затримка води

Затримка води може бути причиною того, що вага не зменшується на вагах, навіть якщо склад вашого тіла змінюється. Це може бути спричинено низкою чинників, як-от дієта, багата на сіль, використання певних ліків, гормональний дисбаланс і деякі захворювання, наприклад, гіпотиреоз.

Занадто великі очікування

Якщо ви вже скорочуєте кількість споживаних калорій і все ще не втрачаєте вагу, можливо, у вас дуже великі очікування щодо часових рамок схуднення.

Ідеальна і здорова втрата ваги має відбуватися зі швидкістю 0,5-1 кг на тиждень, хоча перші кілька тижнів вага може зникати трохи швидше, особливо в тих, у кого від початку велика зайва вага.

Нагадаємо, дієтологи розсекретили звички, які заважають вам схуднути.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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