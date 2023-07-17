Емма Вотсон та її брат у парних образах відвідали Вімблдон (фото)
Зіркове сімейство разом вболівало на трибунах тенісного матчу та позувало фотографам у VIP-зоні.
33-річна британська акторка Емма Вотсон відвідала фінал Вімблдону серед чоловіків у компанії свого меншого брата у Лондоні. Про це пише Daily Mail.
Зірку "Гаррі Поттера" помітили на трибунах з її 30-річним братом Алексом, коли вони спостерігали за поєдинком Новака Джоковича з Карлосом Алькарасом у фінальному матчі в неділю, 16 липня 2023.
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У цей же час на трибунах був присутній колишній бойфренд акторки Брендон Грін, проте разом вони не були помічені. Кілька тижнів тому Вотсон розійшлася з Брендоном, сином магната роздрібної торгівлі Філіпа Гріна. Емма була з Брендоном протягом 18 місяців.
На фіналі Вімблдону зірка "Маленьких жінок" зʼявилася в білій блузці без рукавів і персикових штанах. Емма доповнила свій образ парою білих балеток і тримала речі в сумочці відтінку хакі. Вона додала гламуру своєму стильному образу за допомогою пісочного капелюха з широкими крисами.
До Емми приєднався її молодший брат Алекс, який був у світло-рожевому піджаку, доповнивши образ зіркової сестри.
Нагадаємо, Емму Вотсон помітили на побаченні з багатим бойфрендом із США.
Також Фокус писав про особливу сукню Емми Вотсон.